Auf Spielplatz im MK: Mädchen (11) von Wurfgeschoss getroffen

Von: Olaf Moos

Symbolbild © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Tatort Spielplatz: Ein 11 Jahre altes Mädchen wurde am Sonntag gegen 18.55 Uhr auf dem Gelände an der Oberen Schlänke in Brügge von einem Wurfgeschoss am Kopf getroffen und verletzt.

Lüdenscheid - Nach Mitteilung der Polizei handelt es sich bei dem Gegenstand vermutlich um einen Stein. Das Kind erlitt eine blutende Wunde an der Schläfe und wurde vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt.

Ein möglicher Täter konnte nicht ausgemacht werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt.

Hinweise auf den Täter werden unter der Rufnummer 0 23 51 / 90 99 0 entgegen genommen.