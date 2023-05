Auf der Bedarfsumleitung: Bau von E-Ladesäulen hat weitreichende Folgen

Von: Olaf Moos

Es geht „nur“ um die Installation von E-Ladesäulen – doch die Folgen für den Verkehr sind verheerend. © Cedric Nougrigat

Der Drang zu immer mehr E-Mobilität sorgt in dieser Woche für noch längere Staus auf der Bedarfsumleitung. Weil der Betreiber der Aral-Station an der Werdohler Landstraße laut Auskunft aus dem Rathaus Ladestationen für E-Autos auf seinem Gelände bauen lässt, musste eine Baustelle eingerichtet werden – mit weit reichenden Folgen für den Verkehr.

Lüdenscheid - Bereits am oberen Ende der Lennestraße hat die Stadt per verkehrsrechtlicher Anordnung die linke der beiden Linksabbiegerspuren gesperrt. Und auf der Werdohler Landstraße ist kurz vor der Zufahrt zur Tankstelle die rechte Fahrspur gesperrt. Die Verengungen sind laut Stadtpressesprecher Sven Prillwitz notwendig, um das Chaos beim Einfädeln an der Baustelle möglichst gering zu halten.

Zwar werden die E-Ladestationen auf dem Tankstellenareal stehen, doch die Anschlüsse der Säulen an das Stromnetz liegen unter dem Gehweg, der an der Aralstation vorbei führt. Weil der Bürgersteig für die Installation aufgerissen werden muss, sei die Stadt verpflichtet, Fußgängern das gefahrlose Passieren der Baustelle zu ermöglichen, heißt es weiter. Deshalb sei die rechte Fahrspur „eingezogen“ worden.



Die Konsequenzen für den Durchgangsverkehr sind seit Montag gravierend. Denn durch die Teilsperrung der Lennestraße vor der Worthkreuzung verlängern sich die Staus mindestens bis hinunter zur Kreuzung Lennestraße / Altenaer Straße. Diejenigen Autofahrer, die von der A45-Abfahrt Lüdenscheid Nord durch die Straße Im Grund und das Rahmedetal ohnehin reichlich Zeit verloren haben, verlieren an der ohnehin überlasteten Kreuzung oftmals die Geduld.



Rotlichtverstöße, vor allem durch Lkw-Fahrer, sind an dieser Stelle mehrfach täglich zu beobachten. Seit Montag verstopfen 40-Tonner deshalb allzu häufig die Kreuzung am Fuße der Lennestraße, sodass der Verkehr aus allen vier Richtungen in Stoßzeiten zeitweise komplett zum Erliegen kommt.



Die für Autofahrer lästigen Folgen der Installation der E-Säulen an der Werdohler Landstraße sind seit Montag noch verschärft. Denn aus Richtung Hohe Steinert und Kreishaus rollt nach Ende der Kirmes zusätzlich ein Tross von Lastwagen über die Knotenpunkte, mit denen die Schausteller ihre Karussells, Buden und Wohnwagen über die Rahmede- und Lennestraße zur Autobahn transportieren. Am Dienstagmorgen etwa entstanden an der Kreuzung deshalb Wartezeiten von mehr als zehn Minuten.



Die Bauarbeiten an der Werdohler Landstraße haben am Montag begonnen – und sollen nach Auskunft des Pressesprechers am Freitag abgeschlossen sein. Danach soll sich die Lage an der Worthkreuzung wieder spürbar entspannen.