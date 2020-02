Das ist Karma! Schicksal schlägt bei flüchtendem Audi-Rowdy gnadenlos zu

Lüdenscheid - Der Fahrer eines blauen Audi A3 verursachte einen Unfall und ließ eine junge Frau verletzt auf der Werdohler Straße zurück. Das Schicksal schlug gnadenlos zurück.

Der Fahrer fuhr in der Nacht zu Sonntag ohne anzuhalten aus der Kluser Straße auf die Werdohler Straße und stieß, weil er die Vorfahrt missachtet hatte, mit dem Auto einer 25-jährigen Lüdenscheiderin zusammen, die in Richtung Humboldtstraße unterwegs war.

In ihrem Auto befanden sich zwei weitere Frauen, von der eine durch den Zusammenstoß leicht verletzt wurde. Der Fahrer des Audi fuhr fluchtartig von der Unfallstelle davon, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Blöd nur: Er verlor - ohne es zu merken - an der Unfallstelle sein Kennzeichen. Über die Halterermittlung mithilfe des Kennzeichens und aufgrund weiterer Hinweise konnte die Polizei den 22-Jährigen Herscheider ermitteln. Die Beamten trafen ihn an seiner Wohnanschrift an.

Er besaß wegen eines Fahrverbotes keinen Führerschein und stand zudem unter Alkoholeinfluss, weshalb er vermutlich geflüchtet war. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.