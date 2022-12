Audi A6 brennt und hinterlässt lange Benzin-Spur

+ © Dickopf Der Motorraum dieses Audi A6 stand am Höhenweg komplett in Flammen. Möglicherweise war eine Treibstoffleitung gerissen. © Dickopf

Lichterloh brannte am Donnerstag der Motorraum eines Audi A6 kurz hinter dem Rosmart-Kreisel am Höhenweg.

Lüdenscheid - Der Fahrer des Wagens kam gegen 10.50 Uhr mit dem Schrecken davon. Der 33-jährige Altenaer, der von Wettringhof in Richtung Rosmart-Kreisel am Höhenweg fuhr, habe sich über einen starken Kraftstoffgestank im Auto gewundert. Sekunden später habe es schon aus dem Motorraum gequalmt. Geistesgegenwärtig steuerte der Familienvater, der gerade seinen Sohn abholen wollte, den Audi A6 älteren Baujahrs an den Straßenrand. Und dann konnte der Altenaer zusehen, wie sein Auto in Flammen aufging.

Die alarmierte Lüdenscheider Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen am Einsatzort war, löschte das Feuer mit Schaum aus einem C-Rohr. Nach zehn Minuten waren keine Flammen mehr zu sehen, sondern nur noch ein komplett verkohlter Motorraum und ein stark in Mitleidenschaft gezogener Innenraum. Das Fahrzeugwrack, bei dem möglichweise eine Treibstoffleitung gerissen war, musste abgeschleppt werden. Schaden: Rund 2000 Euro.

Straßen.NRW beauftragte das Entsorgungsunternehmen Lobe, die Straße von Brunscheid nach Wettringhof von Kraftstoffresten zu befreien. Die Polizei leitete nach einer kurzzeitigen Straßensperrung den Verkehr um das Autowrack herum.