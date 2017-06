Rotes Taxi-Schild ist ein Alarmsignal

Lüdenscheid - Ein leuchtendes Taxi-Schild kennt jeder, das Fahrzeug ist frei. Wenn das Licht aus ist, hat der Fahrer einen Gast. Doch was bedeutet es, wenn das Schild auf dem Dach der gelben Wagen rot leuchtet und blinkt?

„Das ist ein stiller Alarm“, erklärt Nabil Khemiri. Er ist Vorsitzender der Lüdenscheider Taxenfunkzentrale, ein Verein, zu dem fast alle Taxi-Unternehmen in der Bergstadt gehören.

Den stillen Alarm löst der Fahrer mithilfe eines Knopfes aus, wenn er sich durch einen Fahrgast bedroht fühlt. Das Auslösen bekommt der Mitfahrer nicht mit. „Die Polizei kennt diesen Alarm“, sagt Khemiri. Viele Bürger allerdings nicht. Die Taxis verfügen über einen weiteren Alarm, bei dem zusätzlich ein lauter Ton ausgelöst wird. „Dann werden die Täter aber nervös.“

Insgesamt sei der Beruf des Taxi-Fahrers schon gefährlich, findet Khemiri. Da Lüdenscheid eine kleinere Stadt sei, komme der Alarm aber nicht häufig zum Einsatz. „Momentan haben wir Ruhe“, bestätigt Angelika von der Horst. Seit 1976 ist sie als Telefonistin in der Funkzentrale tätig und hat dementsprechend schon einiges erlebt.

Unternehmerin vergewaltigt und ermordet

In den 90er-Jahren gab es nach ihren Angaben ein Jahr, dass „richtig übel“ war. „Eine Unternehmerin wurde vergewaltigt und umgebracht“, erinnert sie sich. Das Opfer war mit ihrem Unternehmen Mitglied im Verein und fuhr selbst Taxi. Ein anderer Fahrer wurde zweimal mit einem Messer angegriffen – einmal in den Bauch, ein anderes Mal in den Arm. Wieder ein anderer wurde mit einem Seil angegriffen. „Der Fahrgast wollte ihn erwürgen“, sagt von der Horst. Ein schlimmes Jahr.

39 Autos gehören zu der Lüdenscheider Taxenfunkzentrale, die es seit Ende der 40er-Jahre gibt. Bis auf zwei Unternehmen sind alle anderen in Lüdenscheid Mitglied in dem Verein. Die Fahrzeuge sind in der Regel mit der Alarmfunktion ausgestattet. „Es kommt auch mal vor, dass der Alarm aus Versehen ausgelöst wird“, weiß die Telefonistin. Dann halte die Polizei einen auch schnell mal an, um nach dem Rechten zu schauen.

Sofort die 110 wählen

Doch was können Bürger tun, wenn sie das rot blinkende Taxi-Schild sehen? „Die 110 wählen“, sagt Dietmar Boronowski, Pressesprecher der Polizei im Märkischen Kreis. Wenn sich das Taxi vor einem befinde, könnte man eine Weile hinter dem Wagen herfahren, um einen genauen Standort durchzugeben. „Aber alles, ohne den Helden zu spielen“, betont Boronowski. „Und nur, wenn es machbar ist.“ Informationen wie das Kennzeichen des Taxis oder die Anzahl der Fahrgäste können ebenfalls unter Tel. 110 durchgegeben werden.