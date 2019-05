Von wegen Aprilwetter: So sonnig war der April bei uns

Lüdenscheid – Der April in diesem Jahr war deutlich sonniger, deutlich trockener und deutlich wärmer als üblich. Diese Bilanz ziehen die Mitarbeiter der Wetterstation am Staberg beim Blick auf die aktuellen Daten.

Der April in diesem Jahr war deutlich sonniger, deutlich trockener und deutlich wärmer als üblich. Das ist die Bilanz, die die Mitarbeiter der meteorologischen Station am Staberg beim Blick auf die aktuellen Daten ziehen.

Temperatur

Mit einer durchschnittlichen Temperatur von 9,6 Grad Celsius war der April um stattliche 2,9 Grad wärmer als das langjährige Mittel (6,7 Grad Celsius). Die Jahre 2007 (12,8 Grad), 2018 (12,6 Grad), 2011 (12,4 Grad) und 2009 (12,3 Grad) lieferten noch höhere Werte für einen April.

Dabei war es vergangenen Monat in der ersten Dekade (8,0 Grad) bereits etwas zu warm. Dann wurde es über die zweite Dekade (8,9 Grad) zur dritten Dekade (11,5 Grad) schon richtig frühsommerlich warm. Bei der absoluten täglichen Höchsttemperatur wurde am 24. April mit 24,0 Grad der höchste Wert gemessen.

Am wärmsten war es im April bisher in den Jahren 2018 (27,6 Grad) und 2007 und 1968 (27,3 Grad). Sommertage über 25 Grad Celsius gab es im April somit keine. Die tiefste Temperatur gab es mit minus 0,8 Grad am Morgen des 14. Aprils.

Das ist für einen Lüdenscheider April nicht wirklich kalt. Der Kälterekord für einen April liegt bei minus 6,4 Grad (12. April 1986). Insgesamt gab es drei Frosttage (Minimum unter 0 Grad) und keine Eistage (Maximum unter 0 Grad). Im langjährigen Mittel gibt es 5,5 Frost- und 0,1 Eistage.

Sonnenschein

Die meteorologische Station am Zeppelin-Gymnasium registrierte 228,7 Stunden Sonnenschein, das sind 148 Prozent des langjährigen Durchschnitts. Auf einen Tag umgerechnet ergibt das 7,6 Stunden. Die Höchstmarke von durchschnittlich 9,6 Stunden (April 2007) wurde damit noch deutlich verfehlt.

Die Sonne schien in der ersten Dekade (1. bis 10. April) mit 5,8 Stunden, in der zweiten Dekade (11. bis 20. April) mit 8,9 Stunden und in der dritten Dekade (21. bis 30. April) mit 8,2 Stunden im Durchschnitt pro Tag.

Mit 13,7 Stunden Sonnenschein war der 21. April der sonnigste Tag in Lüdenscheid. Es gab drei Tage ohne Sonnenschein und stolze zwölf Tage mit mehr als 10,0 Stunden Sonnenschein.

Wind

Der Wind wehte vergangenen Monat insgesamt etwas schwächer als üblich über den Staberg und kam am häufigsten aus den Richtungen Ost (37 Prozent), Nordost (22 Prozent), Südost (14 Prozent) und Südwest (8 Prozent). Die anderen Windrichtungen kamen jeweils nicht über einen Anteil von 7 Prozent hinaus.

Die östlichen Windrichtungen brachten die trockene, niederschlagsarme Luft zu uns. Die durchschnittliche Windgeschwindigkeit betrug im April 2,7 Beaufort. Am 24. April erreichte der Wind seine maximale Geschwindigkeit von 82 km/h (9 Beaufort).

Insgesamt gab es drei Sturmtage (mehr als 8 Beaufort). Im langjährigen Durchschnitt gibt es in einem April 3,5 Sturmtage.

Niederschlag

Mit 36,0 Litern Niederschlag pro Quadratmeter fiel in Lüdenscheid im April deutlich zu wenig Niederschlag (43 Prozent des langjährigen Mittels).

Im langjährigen Durchschnitt gibt es 82,9 Liter pro Quadratmeter Niederschlag. In der Vergangenheit waren für einen April die Jahre 2007 (mit 1,2), 1996 (mit 11,4) und 1976 (mit 12,1 Litern pro Quadratmeter) die trockensten Monate. Der Niederschlag verteilte sich auf zehn Tage (langjähriges Mittel 17,9 Tage).

Davon gab es acht Tage mit mehr als 1,0 l/qm (13,1 Tage) und einen Tag mit mehr als 10,0 l/qm (2,2 Tage). Am 4. April fiel mit 10,4 Litern pro Quadratmeter die größte Niederschlagsmenge des Monats auf Lüdenscheid.

Der Tageshöchstwert von 39,4 Litern pro Quadratmeter vom 27. April 1958 wurde damit deutlich verfehlt. Schneefall gab es ein wenig am 13. April, er blieb allerdings nicht lange liegen.

Sonst gibt es im langjährigen Mittel 6,5 Tage mit Schneefall und 2,8 Tage mit einer Schneedecke. Die höchste Schneedecke in einem April betrug 70 Zentimeter (19. April 1936).

Nebel und Gewitter

Nebel gab es an einem Tag und Gewitter verzeichneten die Hobby-Meteorologen vom Staberg gar nicht. Verglichen mit dem langjährigen Durchschnitt bedeutet das etwa sieben Tage weniger mit Nebel und 1,5 Tage weniger mit Gewitter.

Bei dem Grad der Bewölkung – wird in Achteln gemessen – gab es mit 4,2/8 einen deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt (5,5/8) liegenden Wert – das entspricht auch den vielen Sonnenstunden und der geringen Niederschlagsmenge im April.

Von Meteorologische Station Lüdenscheid (MSL)