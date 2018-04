Lüdenscheid - Der Kästner-Klassiker „Emil und die Detektive“ thematisiert die Stärke und den Zusammenhalt von einer Gruppe Kindern, die gemeinsam auf Abenteuerreise gehen. Die Geschichte wird umgesetzt als musikalisches Theaterfest unter der Regie von Thomas Sutter und der musikalischen Leitung von Sinem Altan.

Dafür, dass szenische Lieder, chorisches Sprechen, Body-Percussion und Instrumente wie Cello, Violine, Akkordeon und Charango (bolivianisches Saiteninstrument) sowie die Percussion-Instrumente Urdu, Djembe und Darbuka auf der Bühne harmonisieren, steht das Ensemble des Musiktheaters Atze aus Berlin.

Und noch etwas macht die Aufführung zu einer besonderen: Unterstützt werden die Schauspieler von einer fünften Klasse des Bergstadt Gymnasiums, die gemeinsam mit den Profis auf der Bühne stehen darf, singt und schauspielert. Im Mittelpunkt der fabelhaften Berlin-Story und erfolgreichsten Krimigeschichte für Kinder aller Zeiten steht Emil Tischbein, der allein nach Berlin fahren darf.

Seine pfiffige Kusine Pony Hütchen und seine Großmutter erwarten ihn vergeblich am Bahnhof Friedrichstraße. Denn Emil hat sich bereits in eine aufregende Verfolgungsjagd gestürzt: quer durch die große Stadt, immer hinter dem Fiesling Grundeis her, der ihm im Zug sein Geld gestohlen hat. Unterstützung bekommt er von Gustav mit der Hupe und seiner Bande. Für die Veranstaltung gibt es noch Karten zu Preisen zwischen 5,50 und acht Euro einschließlich Vorverkaufsgebühren an der Theaterkasse des Kulturhauses (Tel. 0 23 51/171 299) und – nach Vorrat – noch an der Tageskasse vor der Veranstaltung.