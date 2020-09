ATU schließt 42 Filialen: Das passiert mit den MK-Standorten

42 der bundesweit mehr als 530 Filialen des Kfz-Ersatzteilgeschäfts Auto-Teile-Unger (ATU) werden zum 30. September schließen.

Lüdenscheid - Die ATU-Filialen in Lüdenscheid an der Altenaer Straße, in Meinerzhagen an der Oststraße, in Plettenberg an der Breddestraße, in Iserlohn an der Baarstraße und in Menden am Hönnenwerth sind von den Schließungen nicht betroffen, wie die ATU-Pressestelle auf Nachfrage bestätigte.

Als Gründe für die Schließungen der 42 Filialen nannte die Pressestelle, dass an den jeweiligen Standorten nicht profitabel gearbeitet werde, sodass keine nachhaltige Zukunftsperspektive vorhanden sei.

Zudem werde gleichzeitig in weitere Filialen investiert. Von der Corona-Krise habe sich das Unternehmen hingegen erholt und stabilisiert. „Sogar schneller als von uns erwartet“, erklärte die Pressestelle.