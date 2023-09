Attacke auf Rettungskräfte: 34-Jährige aus Lüdenscheid landet in Psychiatrie

Tätlicher Angriff auf „Sanis“

Rettungskräfte und Polizisten hatten es am Sonntagnachmittag an der Kölner Straße mit einer renitenten Anwohnerin zu tun. Die Frau landete in der Psychiatrie.

Lüdenscheid - Gegen 14 Uhr wurden die Rettungskräfte zu einer angeblich bewusstlosen Person in einer Wohnung gerufen. Beim Eintreffen am Einsatzort lag die Lüdenscheiderin neben der Wohnungstür, rappelte sich laut Polizeibericht jedoch auf, griff einen Sanitäter an und verdrehte ihm den Arm.

Die Rettungskräfte verließen darauf die Wohnung und riefen die Polizei hinzu. Die Beamten brachten die aggressive Patientin ins Klinikum, wo sie untersucht wurde. Auf Veranlassung des Ordnungsamtes wurde die 34-Jährige schließlich zwangsweise eingewiesen.

Die Polizisten erstatteten eine Strafanzeige wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und ihnen gleichstehende Personen.