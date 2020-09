Attacke am Stern-Center: Unbekannter schlägt grundlos zu

Polizei sucht Zeugen

Attacke am Stern-Center in Lüdenscheid: Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Täter, der am Montag einen Mann in der Fußgängerzone grundlos niedergeschlagen und getreten haben soll.