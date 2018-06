Eine Atemschutzmaske für Zwangsarbeiter

Lüdenscheid - In Zeiten von Gefahren für Leib und Leben wandeln sich Dinge zu Alltagsgegenständen, die man eigentlich lieber nicht nutzen müssen möchte. So ein Stück wird heute Teil des Virtuellen Museums. Es handelt sich um eine Atemschutzmaske, die mutmaßlich für polnische Fremdarbeiter während des Zweiten Weltkrieges ausgegeben wurde

Die Maske ist offensichtlich nie gebraucht worden und wurde vollständig und mit verschiedenem Zubehör den Museen der Stadt im Jahr 2006 als Schenkung übergeben. Laut Angaben des Stifters Edgar Schlimm war die Maske neben weiteren „luftschutztechnischen“ Gegenständen in einem ehemaligen Firmengebäude an der Reckenstraße gefunden worden. Es handelte sich demnach um den ehemaligen Standort der Firma Hugo Reitz, einer Fabrik für Seilzüge und anderes.

Man kann davon ausgehen, dass die Maske für den Fall eines Luftangriffes mit Giftgas angeschafft wurde, um gegebenenfalls die Mitarbeiter zu schützen. Aufbewahrt ist die Maske in einem Leinenbeutel zum Umhängen. Zu dem Ensemble gehört außerdem ein Filter, eindeutig aus deutscher Herstellung. Gefertigt wurde er laut Stempel 1939. Ob die Maske selbst aus polnischer oder deutscher Fabrikation stammt, kann nicht ganz klar gesagt werden. Dass sie während des Zweiten Weltkrieges in einer deutschen Firma für den Einsatz bereitgehalten wurde, spricht aber eher für ein Produkt aus Deutschland.

Gebrauchsanweisung in polnischer Sprache

Beigefügt ist eine Gebrauchsanweisung in polnischer Sprache. Diese ist es, die nahelegt, dass die Gasmaske für Fremdarbeiter vorgesehen war. Gemäß einer vorliegenden Übersetzung erklärt die Anweisung in fünf Schritten die Anwendung einer „Antischwitz-Paste“, mit der die Gasmaske vor jeder Benutzung behandelt werden sollte.

Erst mussten die Glasscheiben trocken geputzt werden, danach sollte die Paste mit einem weichen, feuchten Lappen aufgetragen und so lange verrieben werden, bis das Glas wieder durchsichtig war. Das Kästchen mit der Paste sollte nach der Verwendung wieder dicht verschlossen werden.

+ Ein polnische Gebrauchsanleitung gehört dazu. © Nougrigat

Flächendeckend für Soldaten eingeführt wurden Gasmasken während des Ersten Weltkrieges im Zuge der Entwicklung und des Einsatzes von chemischen Kampfstoffen. Vor dem Zweiten Weltkrieg wurden Gasmasken in mehreren Staaten auch zum Schutz der Zivilbevölkerung entwickelt. Während des Zweiten Weltkrieges rechnete die deutsche Regierung mit Gasangriffen gegen die Zivilbevölkerung, weswegen für jeden Bewohner eines Hauses eine Gasmaske vorrätig sein sollte.

Womöglich galt dies auch am Arbeitsplatz, wie die Gasmaske mit polnischer Beschreibung vermuten lässt. Ob und wie sicher die Maske im Notfall gewesen wäre, lässt sich nur vermuten. Nach mehr als 70 Jahren fällt vor allem der Geruch nach altem Gummi auf, wenn man sie aus ihrem Beutel holt.

+ Die Maske ist aus Gummi. © Nougrigat

Rund 7500 Zwangsarbeiter in Lüdenscheid

Rund 7500 Zwangsarbeiter wurden während des Zweiten Weltkrieges in Lüdenscheider Firmen beschäftigt. Das sind Zahlen, die Ulrich Sander im Rahmen seines Forschungsprojekts zur Zwangsarbeit in Lüdenscheid ermittelt hat. Hunderte sind in Lüdenscheid, insbesondere im Arbeitserziehungslager in Hunswinkel, umgekommen.

Die meisten Zwangsarbeiter, die während des Zweiten Weltkrieges von den Nationalsozialisten verschleppt wurden, stammten aus Osteuropa. Ohne diese Fremdarbeiter wäre es in den allermeisten Betrieben nicht möglich gewesen, weiter zu produzieren. Oftmals wurden sie als billige Arbeitskräfte missbraucht, schlecht versorgt und unter schlimmen Bedingungen in Lagern untergebracht.