Weitere Assistenzen für die Lichtrouten gesucht

Schon die Preview Anfang Mai an der Erlöserkirche machte viele Leute neugierig auf die Lichtrouten, die in diesem Jahr ganz im Zeichen des Stadtjubiläums stehen sollen.

Lüdenscheid - Auch wenn noch ein bisschen Zeit ist: Die Planungen für die Lüdenscheider Lichtrouten, die in diesem Jahr die Veranstaltungen zum Stadtjubiläum bereichern, laufen schon seit Monaten auf Hochtouren. Zwischen dem 28. September und 7. Oktober werden internationale Künstler an ausgewählten Orten bereits zum achten Mal ihre Werke zeigen, die physikalisches Licht als Material oder Medium nutzen.

Seit der Gründung der Lichtrouten im Jahr 2002 sind die Assistenzen, die an allen Standorten zu finden sind, ein fester Bestandteil der Veranstaltung. „In der Begegnung mit der Kunst sind sie ein wichtiger Ankerpunkt, um die Standorte und ihre Geschichte, die in die Lichtrouten-Projekte eingewoben werden, zu verbinden“, so Kuratorin Bettina Pelz, die gemeinsam mit Tom Groll die künstlerische Leitung übernommen hat.

Unter dem Motto „Erzähle deine eigene Geschichte“ solle es auch darum gehen, über den Hintergrund des Werkes oder aber über die Erfahrungen mit den Künstlern zu reden und dies an die Besucher zu vermitteln. In diesem Jahr stehe insbesondere der internationale, interkulturelle und interreligiöse Austausch im Mittelpunkt. In diesem Sinne werden neben weiteren Künstlern mit Karim Jabbari und Stephen Antonakos Akteure mit tunesischen und griechischen Wurzeln ihre Arbeiten ausstellen.

„Wer selbst ein Teil der Lichtrouten werden und einen Blick hinter die Kulissen erhalten möchte, ist herzlich willkommen“, so Katja Schlorff vom Lüdenscheider Stadtmarketing. Und auch wenn sich ein Team an Helfern bereits in mehreren Workshops inhaltlich auf die Lichtrouten vorbereitet hat, sollte dies keine Interessenten abschrecken. „Niemand muss die komplette Zeit zur Verfügung stehen, sondern kann sich, abhängig von der eigenen Verfügbarkeit, ein paar Termine heraussuchen.“ Der Spaß soll in jedem Fall im Vordergrund stehen.

Wer mitmachen möchte und noch weitere Informationen benötigt, meldet sich bei Katja Schlorff vom Lüdenscheider Stadtmarketing unter der Telefonnummer 0 23 51 / 9 74 69 23 oder per E-Mail an schlorff@lichtrouten.de. Für die Beteiligung ist eine Entlohnung vorgesehen. Weitere Infos gibt es zudem im Internet auf www.lichtrouten.de.