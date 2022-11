Arztpraxis im MK schlägt Alarm: Bleiben Sie zuhause... (wenn Sie erkältet sind) 

+ © Ludwig, Carolina Lea Kuhbier, medizinische Fachangestellte, wünscht sich mehr Geduld und Akzeptanz. © Ludwig, Carolina

Menschen, die trotz Erkältungssymptomen in eine volle Arztpraxis spazieren, keinen Termin vereinbaren und sich nicht testen lassen, bevor sie auf chronisch kranke Patienten treffen – was vor einem und erst recht vor zwei Jahren zu Beginn der Pandemie undenkbar schien, ist in vielen Arztpraxen mittlerweile Alltag.

Lüdenscheid - Die Angst vor dem Coronavirus hat bei vielen Menschen nachgelassen und damit wie es scheint auch das Bewusstsein dafür, dass die Erkrankung für einige Risikogruppen nicht unbedingt glimpflich verläuft und noch immer eine große Gefahr bedeutet.



So schildert es Lea Kuhbier, medizinische Fachangestellte in der Praxis Dr. Geisel. „Das Verständnis fehlt“, sagt sie. Von Anfang an organisiert Kuhbier in der Praxis Dr. Geisel alles rund um die Impfungen. Die Bestellung der richtigen Menge, die Planung, wer welche Impfung erhält, die Kontrollen, ob auch die Voraussetzungen gegeben sind, dazu ein ständig klingelndes Telefon, kurzfristige Absagen und verunsicherte Patienten mit vielen Fragen in der Praxis gehören laut Kuhbier schon lange zum Praxisalltag.

Nicht notwendige Besuche der Arztpraxen sollten vermieden werden

Doch je länger die Corona-Pandemie andauert, desto ungeduldiger scheinen laut Kuhbier die Menschen zu werden. „Es muss immer alles sofort sein. Ein Impftermin in einer Woche ist zu spät. Und 15 Minuten Wartezeit auf ein Rezept ebenfalls. Der Weg ins Testzentrum, um bei einem grippalen Infekt ein negatives Testergebnis vorzuweisen, ist schon zu weit“, teilt sie ihre Erfahrungen. Arztpraxen würden täglich ihr Bestes geben, alle Patienten so weit es möglich sei, wunschgerecht zu versorgen. Dabei müssten allerdings auch die Patienten mitspielen und ein gewisses Maß an Akzeptanz und Geduld mitbringen. „Auch an seine Mitmenschen zu denken, denen es gerade noch schlechter ergehen könnte“, mahnt Kuhbier. Besonders die aktuelle Grippewelle führe immer wieder zu problematischen Situationen. „Muss ich wirklich mit Husten und Fieber in die Praxis kommen?“, fragt Kuhbier, „oder kann ich das nicht auch mit Mitteln aus der Apotheke zuhause auskurieren?“ Die Krankschreibung per Telefon ist dank einer Corona-Sonderverordnung immerhin zunächst bis Ende November wieder möglich, ein Besuch in der Praxis mit Erkältungssymptomen also nicht zwingend nötig. „Damit setzt man chronisch kranke Patienten einem Risiko aus, jemand, der prinzipiell gesund ist, denkt vielleicht gar nicht so weit“, erinnert Lea Kuhbier.



Die häufigsten Fragen zur Impfung In der Praxis Dr. Geisel kommen täglich viele Fragen auf. „Für die Menschen ist es wichtig, verstanden zu werden, auch wenn zum wiederholten Male die gleiche Frage gestellt wird“, betont Lea Kuhbier. Damit jedoch vielleicht einige besonders häufig gestellten Fragen seltener auftauchen, hat sie einige davon beantwortet:

Für wen wird die vierte Impfung aktuell empfohlen?

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Impfung für Personen ab 60 Jahren oder mit erhöhtem Risiko.

Hat die Grippe- oder die vierte Corona-Impfung Vorrang?

Bei Ü60-Patienten kann man beide Impfungen parallel verimpfen, wir empfehlen jedoch grundsätzlich zur besseren Verträglichkeit, zwischen den Impfungen mindestens eine Woche Abstand zu halten.

Unter welchen Voraussetzungen können unter 60-Jährige ohne Vorerkrankungen die vierte Impfung erhalten?

Unter 60-Jährige, die die vierte Impfung wünschen, müssen die Verantwortung für eventuelle Nebenwirkungen und Risiken tragen, indem sie eine Einwilligungserklärung unterschreiben und bestätigen, dass sie die Impfung auf eigenen Wunsch und ohne jegliche Empfehlung erhalten

Aber auch chronisch Kranken empfehle man aktuell, auf nicht zwingend notwendige Arztbesuche zu verzichten: „Diabetikern sagen wir zum Beispiel, dass sie überlegen sollen, ob ihr Quartalstermin zur Kontrolle wirklich notwendig ist. Es ist ja auch für sie ein Risiko, in die Praxis zu kommen.“ Und ohne Termin gehe in der Praxis Dr. Geisel ohnehin nichts: „Wir haben keine zwei Wartezimmer“, erklärt Kuhbier. Mit einer regulären und einer Notfallsprechstunde versuche man die Patienten so gut es geht zu schützen, doch auch hier fehle es oft an Verständnis, beispielsweise wenn die Praxis einen Termin erst nachmittags vergeben werden könne.



Interessanterweise konnte Kuhbier während der vergangenen Grippewellen während der Pandemie ein ganz anderes Verhalten feststellen: Die Menschen seien vorsichtiger gewesen, hätten vor Praxisbesuchen angerufen und mehr Verständnis gezeigt. Lea Kuhbier wünscht sich das auch wieder für die Zukunft: „Die Pandemie kostet jeden von uns viele Nerven, doch mit einem guten Miteinander kann sich selbst die Wartezeit schon erträglicher anfühlen.“