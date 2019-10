Arzt im MK: Kaufen Sie sich einen Hund!

Prof. Dr. Höltke gibt Tipps für gesundheitsorientiertes Training für Senioren

Lüdenscheid - „Wer regelmäßig Sport treibt, ist länger fit und kann auch im Alter selbstbestimmt leben.“ Für den Sport und regelmäßige Bewegung brach Prof. Dr. phil. Volker Höltke, leitender Trainingswissenschaftler der Abteilung Sportmedizin in der Sportklinik Hellersen, am Mittwoch beim Lüdenscheider Gesundheitsforum in Räumen des früheren Sportcasinos eine Lanze.