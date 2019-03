Sein bester Trick: Bankkaufmann hängt Job an Nagel und wird Zauberer

Lüdenscheider Zauberer

+ © Othlinghaus War mal Bankkaufmann und ist jetzt Zauberer: Arnd Clever. © Othlinghaus

Lüdenscheid – „Der Trick steht bei einem guten Magier eher im Hintergrund“, sagt der Lüdenscheider Zauberer Arnd Clever. Am Freitag bietet er in der in der Guten Stube, Werdohler Straße 11, von 16 bis 18 Uhr einen Workshop unter dem Motto „Alles im Griff – vom Trick zum Wunder“ an.