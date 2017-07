ARG-Abschlussfeier: „Abitur ist auch eine Verpflichtung“

Lüdenscheid - „Ein festlicher Saal, ein festlicher Anlass!“ Den Abiturfeierlichkeiten der Adolf-Reichwein-Gesamtschule (ARG) bot die festlich geschmückte Schützenhalle am Freitag eine imposante Kulisse.

Gemeinsam mit ihren Familien feierten die 76 Abiturienten der Schule, die bei der Feier ihre Abschlusszeugnisse erhielten, das Ende der Schulzeit und den Eintritt in einen neuen Lebensabschnitt.

Zu Rückblick und Ausblick, Danksagungen, Ehrungen und Mut machende Worte bot die Feier, die zu später Stunde in eine fröhliche Party mündete, reichlich Gelegenheit.

Das Abi-Motto des Jahrgangs „Abu Dh’Abi – Die Scheiche gehen, die Kamele bleiben“ bot Schulleiter Frank Bisterfeld einen originellen Aufhänger für humorvolle und nachdenklich stimmende Worte. Augenzwinkernd setzte er sich mit Scheichs (Schülern) und gutmütigen Kamelen (Lehrern) als Begleitern durch die Wüste der Schule auseinander. „Ihr habt zwar noch kein fortgeschrittenes Alter (wie Scheichs), ich habe euch aber als reife Persönlichkeiten wahrgenommen, die verantwortungsbewusst handeln“, lobte er.

Die Abschlussfeier der Adolf-Reichwein-Gesamtschule Zur Fotostrecke

Für die Schulform Gesamtschule brach Bisterfeld in seiner Rede eine Lanze. „An der Gesamtschule war und ist die Schullaufbahn offen: alle Kinder haben ihre Chance, die sie nutzen können: die Spätzünder wie auch die Überflieger: Es wird gefördert und gefordert, eben auch Leistung abverlangt“, erklärte er. Auf die „grundsätzlich soziale Einstellung“, die die Jugendlichen durch das gemeinsame Lernen an der Schule erworben hätten, ging er ein. „Insofern ist das Abitur auch eine Verpflichtung, sich in besonderer Weise in die sozialen Bereiche des Lebens einzubringen.“ Sich auf gemeinsame gesellschaftliche Werte zu besinnen, mahnte der Schulleiter an. „Bezieht Stellung, setzt euch für Freiheit, Frieden und Demokratie ein, engagiert euch in der Politik, in Vereinen und anderen Gemeinschaften.“ Es gelte, sich für Toleranz und Vielfalt, Menschlichkeit und Gerechtigkeit zu positionieren.

Ihrem Rückblick auf die Schulzeit stellten die beiden Jahrgangsstufenleiter Tanja Wichelhaus und Michael Dommes die Aufmunterung: „Habt Mut, eure Zukunft umzusetzen, wie ihr es euch vorgenommen habt“, an die Seite.

Der statistische Teil des Abends blieb Osterstufenleiterin Jutta Wiesner-Bette, die Zahlen und Fakten mit einem Quiz auflockerte, vorbehalten. Von 79 Schülern – 44 Mädchen und 35 Jungen – hätten drei die Fachhochschulreife und 76 das Abitur erreicht. Die besten Abschlüsse machten Neslihan Ulunc (Note 1,4), Manuela Zihn (1,5), Pavel von Biedersee (1,7), Lea Hüsken (1,8), Birhat Celik (1,8) und Maike Flor (1,9).

Nach dem Essen nahm sich die Schule für Ehrungen und Danksagungen Zeit. Durch den Abend führten Eileen Schulte und Eylem Kutlusoy, die die Moderation zusammen mit Nele Nossol vorbereitet hatten. Stimmungsvolle musikalische Momente brachten Christina Gravou (Gesang) und Daniel Scholl (Gitarre) in den Abend ein. Nach dem offiziellen Teil legte Deejay Doni der Festgesellschaft zum Partyvergnügen auf.