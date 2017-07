Areal um Lenneteich geputzt: Sommerfest kann steigen

Lüdenscheid - Zahlreiche freiwillige Helfer – Mitglieder des Bürgervereins und der Angelgruppe im Bürgerverein – hatten sich am Samstag eingefunden, um das Areal rund um den Lenneteich von Laub und Unrat zu befreien.

Die Hecken und Bäume wurden zurückgeschnitten, Unkraut gejätet, die Uferböschung und der Grillplatz gesäubert.

„Im Einfahrtsbereich zum Bürgerhaus befindet sich ein öffentlicher Grillplatz, der mit Sitzbänken umrandet ist. Dieser Platz kann von jedem genutzt werden, allerdings bitten wir darum, ihn wieder in einem ordnungsgemäßen Zustand zu verlassen und den Müll wieder mitzunehmen“, sagte Henry Hertes, Vorsitzender des Bürgervereins. Für die Verpflegung des Reinigungstrupps hatte Karin Hertes aus dem Vorstandsteam mit Wurst-Brötchen gesorgt.



Somit ist das Areal am Lenneteich für das bevorstehende Sommerfest gerüstet: Dazu lädt der Vorstand des Bürgervereins Lenneteich für Samstag, 8. Juli, ein. Beginn ist um 11 Uhr, Bürgermeister Dieter Dzewas wird das Fest eröffnen. Für die Kinder soll es allerlei Aktivitäten geben: So wird es ein Glücksrad und eine Hüpfburg geben. Unter Anleitung professioneller Angler kann der Nachwuchs am Lenneteich schnupperangeln. Aber auch die Erwachsenen können sich aktiv betätigen. So locken beim Torwandschießen Eintrittskarten für ein BVB-Bundesliga-Heimspiel. Am Lenneteich sollen Flohmarktstände aufgebaut werden, sodass auch die Schnäppchenjäger auf ihre Kosten kommen. Wer selber trödeln möchte, kann sich beim Vorsitzenden Henry Hertes unter der Rufnummer 02 35 1/ 66 75 95 anmelden. Von den Trödlern wird als Standgebühr eine Kuchen- oder Tortenspende erwartet.



Für Speisen und Getränke ist gesorgt, neben Deftigem vom Grill wird die Angelgruppe des Vereins Fischspezialitäten anbieten.