Fans sind begeistert: Diese Band spielt beim Bautz-Festival  

Lüdenscheid – Es ist entschieden: Area 61 dürfen Ende August beim Bautz-Festival spielen. Sie konnten sich im Finale des Bandcontests gegen drei andere Bands durchsetzen.

Nachdem sich alle vier Gruppen in Vorentscheiden gegen ihre Mitbewerber behaupten konnten, traten im Dahlmann-Saal Hazefeld, Equa Two, Save by Sound und Area 61 gegeneinander an. Die knappe Entscheidung, welche heimische Band schließlich am 31. August spielen darf, wurde vom Publikum und der Jury, bestehend aus Mitgliedern der Hardcore Help Foundation, des Vereins Willi & Söhne und dem Organisationsteam des Bautz-Festivals, getroffen.

Leicht machten es die Acts dem Publikum und der Jury nicht. Das Los hatte entschieden, dass Hazefeld die schwierige Aufgabe erhielt, als erste Band anzutreten. Schon nach wenigen Minuten kamen Binyo alias Robin Brunsmeier und Bass-Tea alias Sebastian Kreinberg ins Schwitzen.

Mit Saxofonist und DJ lieferten sie vom ersten Song an gewohnt lässige, aber mitreißende Musik. Die Texte setzten auf Heimat, gespickt mit Wortspielen. Mit deutschen Worten punktete auch Equa Two um Sänger Hauke Löber. Wie ein Animateur am Mittelmeerstrand heizte er der Menge ein, stand bereits nach wenigen Liedern ohne Oberteil da und sang passend dazu „überall Sommer und so viele Frauen, uh la la, checken mich aus“.

Bautz-Bandcontest Finale Zur Fotostrecke

Hinter dem Sunnyboy-Image kratzte dazu eine manchmal raue, eindrucksvolle Stimme ins Mikrofon. Der Mix aus Rock, Pop und Reggae konnte das Publikum überzeugen und bescherte nicht nur dem Frontmann und seinem Hüftschwung lauten Applaus und Zugabe-Rufe.

Mit dem Duo Save by Sound bekamen die Zuschauer im mittlerweile aufgeheizten Dahlmann-Saal die Möglichkeit, etwas durchzuatmen. Mit Keyboard, akustischer Gitarre, etwas Beatboxing und viel Technik boten Kai Nötting und Felix Brücher musikalisch gesehen gleich eine ganze Band. „Das komische Geloope, das der Kollege da macht“, beschrieb Keyboarder Kai Nötting die Technik, mit der die beiden erstaunlich viel Schwung erzeugten.

Als letzte Band des Abends trat Area 61 auf. Vom ersten Ton an knallte der deftige Punkrock durch die Lautsprecher, und für die vielen Fans der Band aus Sellenrade gab es kein Halten mehr. Direkt vor den Boxen wurde getanzt, was die Band um Sänger Marc Dichanz noch mehr anheizte. „Es ist warm, und es ist spät, aber ich glaube, da geht noch was!“, rief der Sänger kurz vor Mitternacht in die Menge – und es ging tatsächlich noch was.

Area 61 waren nicht nur definitiv die lauteste Band des Abends im Dahlmann-Saal, auch ihre Fans machten den meisten Lärm, was den Punkrockmusikern schließlich den Auftritt beim Bautz-Festival bescherte.