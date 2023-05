Arbeitsreiche Woche für Unternehmer: Galvanik unter der Brücke komplett ausgeräumt

Von: Olaf Moos

Abgeriegelt, gesichert und vorbereitet für den großen Knall: der Galvanik-Betrieb direkt neben der Brücke. © Olaf Moos

Freitagmorgen, Altenaer Straße, unter der Brücke: Rainer Schubeius, Chef der Galvanik Immel & Seckelmann, steht vor den aufgestapelten Überseecontainern direkt neben dem Betrieb und sagt: „Willkommen am Ende der Welt!“ Hinter dem 55-Jährigen und seinen 40 Leuten liegt eine arbeitsreiche Woche.

Lüdenscheid - Alles musste raus: Kisten mit Waren und Werkstücken, Säuren, Laugen und Elektrolyte aus den Tanks. Fachleute der Firma Lindenschmidt aus Kreuztal-Krombach sind mit Tankwagen angerückt und haben alle Behälter leergepumpt. Säuren und Laugen werden entsorgt, sagt Schubeius.

„Die Elektrolyte sind teuer, die werden zwischengelagert und nach dem großen Knall wieder zurückgebracht.“ Die Metalle lagern in der Nachbarschaft. Die Firma Geck hat Immel & Seckelmann Flächen zur Verfügung gestellt.

Die Vorbereitungen des Unternehmens auf die Sprengung der Brücke werden behördlich streng überwacht. Vertreter des Regierungspräsidiums Arnsberg und der Autobahn GmbH haben das Entleerungskonzept von Immel & Seckelmann abgesegnet.

Am Freitagnachmittag kamen sie wieder und überzeugten sich von der ordnungsgemäßen Umsetzung. Am Samstag, sagt Rainer Schubeius, werde der letzte Rest erledigt: Wasser abdrehen, Server und Computer runterfahren, Strom abschalten.



Ob es am Montag mit der Arbeit weitergehen kann, wenn die Rahmedetalbrücke wie geplant neben der Galvanik in ihrem Fallbett liegt, hängt davon ab, ob das Firmengebäude den Knall unbeschadet überstanden hat. Für Sonntagnachmittag hat Rainer Schubeius schon einen Termin mit einem Statiker und einem Bausachverständigen vereinbart.

Ein Gebäudetrakt, an dem jetzt auch Fledermauskästen hängen, wurde extra mit T-Trägern verstärkt. Schubeius und seine Leute wollen sich das Spreng-Spektakel live anschauen, von einem Waldhang ganz in der Nähe – am besten mit freiem Blick auf ihre Firma. Damit sie wissen, ob sie am Montag zur Frühschicht kommen können. Der Chef ist zuversichtlich. „Wird schon alles klappen!“