Ausverkauft! Böller- und Raketen-Geschäft öffnet an Silvester nicht mehr

Von: Olaf Moos, Fabian Paffendorf, Sarah Reichelt

Fünf Europaletten voll mit Feuerwerk hatte Kay-Jörg Kawi im Lager. Jetzt ist alles abverkauft. © Cedric Nougrigat

Die einen haben wohl das Geschäft ihres Lebens gemacht, andere wiederum haben ihr Feuerwerk eher gemächlich an die Kundschaft bringen können. So oder so – zum Jahreswechsel wird in Lüdenscheid feucht-fröhlich und pyrotechnikstark gefeiert werden. Der Böllerspaß der Bergstädter bedeutet aber ebenso, dass Polizei und Versicherungswirtschaft arbeitsintensive Stunden ins Haus stehen – auch noch über den Jahreswechsel hinaus.

Lüdenscheid – Das diesjährige Geschäft mit den Feuerwerkskörpern war für Kay-Jörg Kawis Eventverleih MK wortwörtlich ein Knaller. Selbst anhand der bereits hohen Nachfrage bei den Vorbestellungen habe Kawi kaum absehen können, in welchem Ausmaß seine Frau und er beim Lagerverkauf am Donnerstag überrannt worden seien von Kunden. „Es war der absolute Wahnsinn, von 9 bis 21 Uhr standen die Leute Schlange bei uns. Man kam nicht einmal dazu, zwischenher in sein Brötchen zu beißen“, sagt der Fachhändler. Es seien „Klamotten rausgeschleppt“ worden, wie er es noch nie erlebt habe. Zwischenzeitig habe er überlegt, doch noch zusätzliche Waren nachzukaufen, aber es sei keine Zeit gewesen, weil der Verkauf es nicht zugelassen habe. „Am Silvestertag selbst nochmals aufzumachen, lohnt nicht mehr – wir sind leergekauft“, sagt er. Andernorts wo Raketen & Co. angeboten wurden, ging es aber weitaus ruhiger zu. Kein besonderer Ansturm, sondern eher „ganz normal“ sei beispielsweise beim Hellweg-Baumarkt der Pyro-Verkauf über die Bühne gegangen. Als „durchaus schleppend verlaufen“, empfand auch Sebastian Biermann von Edeka Preller den Abverkauf des hauseigenen Sortiments.

Die Polizei im Märkischen Kreis bereitet sich hingegen auf einen „unruhigen Jahreswechsel“ vor, wie es vonseiten der Polizei-Pressestelle heißt. Sie geht davon aus, dass im Vergleich zu den vergangenen zwei Jahren insgesamt wieder mehr los sein wird, sodass die Einsatzstärke für die Silvesternacht kreisweit erhöht ist, „um das zu erwartende Einsatzaufkommen abarbeiten zu können“, teilt die Polizei weiter mit.

Regeln zum Böllern

Unter bestimmten Auflagen darf also in der Silvesternacht geböllert werden. Die Polizei listet dazu folgende Punkte auf: . Das Böllern an Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen sowie an feuergefährdeten Gebäuden ist verboten.

Feuerwerk & Co dürfen nur zwischen dem 31. Dezember, 0 Uhr, und dem 1. Januar, 24 Uhr, gezündet werden.

Böller und Raketen dürfen nur Personen über 18 Jahre zünden. Dabei handelt es sich um das sogenannte Klasse-2-Feuerwerk. Für Kinder ist das Klasse-1-Feuerwerk gedacht. Das sind zum Beispiel Knallerbsen oder Tischfeuerwerk.

Zulässig ist nur Feuerwerk mit einer CE- beziehungsweise BAM-Kennzeichnung. Der Verkauf dieser Sachen ist nur zwischen dem 29. und dem 31. Dezember gestattet.

Bei Verstößen gegen diese Regeln drohen Bußgelder bis zu 50 000 Euro. „Wir können nicht oft genug betonen, dass der unsachgemäße Umgang mit Feuerwerk erhebliche Gefahren birgt“, sagt Polizeisprecher Marcel Dilling.

Auf Seiten der Versicherungswirtschaft stellt man sich vor dem Jahreswechsel auf die Regulierung zahlreicher Schäden durch das Silvesterfeuerwerk ein. Unter der Überschrift „Augenmaß beim Böllerspaß“ berichtet der NRW-Sprecher im Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK), der Lüdenscheider Experte Kurt Nörenberg: „Die Versicherungen kommen schätzungsweise für Beschädigungen im Wert von 37 Millionen Euro auf – verursacht durch Silvesterfeuerwerke.“

Vorsicht und Umsicht dürfen beim Hantieren mit Böllern nicht fehlen

Nörenberg weiter: „Wer jedoch vorsichtig ist und es umsichtig und sachgerecht mit handelsüblichen Silvesterböllern krachen lässt, dem hält die private Haftpflichtversicherung den Rücken von Ansprüchen anderer frei.“ Dabei gelte: Für Schäden in der Wohnung, an Kleidung und Elektrogeräten ist die Hausratversicherung zuständig. Die für das Haus bestehende Wohngebäudeversicherung übernimmt die Reparaturen am Gebäude. Wer sich beim Hantieren mit Feuerwerkskörpern verletzt, erhält die anfallenden Heilbehandlungskosten von der Krankenversicherung ersetzt. Für selbstverschuldete Silvesterunfälle, die zur Invalidität führen, kommt die private Unfallversicherung auf. Ist das Auto in Brand geraten, zahlt die Kaskoversicherung, es gibt dafür keine Rabattrückstufung. Die Vollkaskoversicherung leistet darüber hinaus Schadenersatz, wenn Autos mutwillig beschädigt wurden.

Wie der Sprecher der Versicherungskaufleute erklärt, sei es sinnvoll, Schäden immer fotografisch zu dokumentieren sowie die Polizei zu rufen. „Gut ist es auch, Wenn Zeugen benannt werden können. Und: Jeder Schaden sollte möglichst unverzüglich gemeldet werden.

Doch es gibt eine Reihe von Risiken, die im Versicherungsrecht beachtet werden sollten, wie der BVK-Sprecher sagt. „Anders als bei Sachschäden, wird es bei Verletzungen und bleibenden Personenschäden sehr teuer. Kranken-, Unfall- und Rentenversicherungen können dann versuchen, Behandlungskosten und Rentenzahlungen von den Verursachern zurückzuholen. Auch Feuerversicherungen fordern oft Zahlungen zurück, wenn ein Täter ermittelt wurde. Wird diesem sogar eine Schädigungsabsicht oder Umgang mit nicht silvesterüblichen Explosivstoffen nachgewiesen, darf seine private Haftpflichtversicherung die Zahlung verweigern – und der Täter muss selbst zahlen, bis zur privaten Insolvenz.“