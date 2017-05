Zahl der Arbeitslosen in Lüdenscheid leicht gesunken

Lüdenscheid - Im April waren in Lüdenscheid sieben Personen weniger arbeitslos als im März, wie die Agentur für Arbeit Iserlohn und das Jobcenter Märkischer Kreis mitteilen.

Mit 3247 Erwerbslosen ist die Zahl auch im Vergleich mit dem Monat April im Jahr 2016 gesunken. Damals waren 3271 Lüdenscheider ohne Job – also 24 Personen mehr als im April dieses Jahres.

„Unter den 3247 Personen, die derzeit in der Arbeitslosenstatistik der Bundesagentur für Arbeit geführt werden, sind 1811 Männer und 1436 Frauen“, heißt es weiter. 1136 Ausländer seien darüber hinaus in Lüdenscheid ohne Arbeit, 289 der Menschen ohne Job seien unter 25 Jahre alt sowie 645 Arbeitslose 55 Jahre und älter. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrage im April 8 Prozent; vor einem Jahr habe sie bei 8,1 Prozent gelegen. Der Trend in Lüdenscheid entspricht dem des gesamten Märkischen Kreis. Insgesamt waren im April laut Pressemitteilung 15 060 Männer und Frauen im Kreis arbeitslos. „Der Frühjahrsbelebung sei gedankt – trotz des wechselhaften Wetters sinkt die Arbeitslosigkeit um 158 Personen zum Vormonat,“ erklärt Sandra Pawlas, Chefin der Agentur für Arbeit Iserlohn, und führt fort: „Die hohe Arbeitskräftenachfrage der Betriebe bietet Arbeitssuchenden weiterhin gute Chancen auf eine neue Beschäftigung. Im Stellenbesetzungsprozess bleiben jedoch viele Stellen aufgrund nicht passgenauer Bewerber unbesetzt.“



Arbeitslosigkeit sei darüber hinaus kein fester Block, heißt es. Hinter der Arbeitslosigkeit stecke eine hohe Dynamik des Arbeitsmarktes: die Zu- und Abgänge in und aus der Arbeitslosigkeit.



