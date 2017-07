Ab sofort Anmeldungen für Awo-Kita

Lüdenscheid - Es bleibt keine Zeit, bis zur Fertigstellung der Awo-Kindertagesstätte an der Bahnhofsallee im kommenden Jahr zu warten. „Die Nachfrage nach Plätzen für Kinder im Alter von unter drei Jahren ist hoch. Aufgrund des Drucks haben wir uns daher zusammen mit der Awo entschlossen, eine Vorläufer-Kita am Schöneck zu schaffen", sagt Matthias Reuver vom Fachdienst Jugend, Bildung und Sport.

Gemeinsam mit Christine Hanß von der Arbeiterwohlfahrt, Preethi Severloh, Einrichtungsleiterin der Awo-Kita Am Sonnenhang und Heinrich Gentrup vom Fachdienst Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften stellte er am Dienstag die Pläne vor. Die Vorläufer-Kita wird am Schöneck entstehen, an dem Standort, an dem vorher die Container zur Unterbringung von Flüchtlingen aufgebaut waren.

Sie werden gerade wieder entfernt und weichen zwei Pavillons mit hellerer Optik, die durch einen Gang miteinander verbunden sind. „Am 1. August sollen sie baureif stehen“, gab Heinrich Gentrup den Zeitplan vor. Gruppen-, Schlaf- und Nebenräume sowie Waschräume werden dort installiert, ebenso ein Bürotrakt. Auch der Außenbereich werde mit Rasen- und Spielflächen gestaltet. „Wir haben diesen Platz auch gewählt, weil durch den Aufbau der Container für die Flüchtlinge damals schon die Infrastruktur für die Wasser- und Energieversorgung geschaffen worden war. Die Container-Firma ist uns zudem mit dem vorzeitigen Abbau entgegengekommen.“

Das siebenköpfige Team führt Preethi Severloh an, die für das eine Jahr sowohl die Kita Am Sonnenhang leitet als auch die Übergangseinrichtung am Schöneck und danach die Leitung der nagelneuen Kita an der Bahnhofsallee übernimmt, sagte Christine Hanß. Das Team aus erfahrenen Erzieherinnen stehe ab dem 1. August bereit und werde bis zur Inbetriebnahme am 15. August noch konzeptionelle Vorbereitungen treffen, um die beiden Gruppen mit jeweils zehn Kindern zu betreuen. Aufgrund der Eingewöhnungszeit, die die Kleinen benötigen, können nicht alle 20 Kinder, die einen Platz am Schöneck erhalten, gleichzeitig anfangen. Ab sofort sind Anmeldungen möglich.

Preethi Severloh nimmt sie unter der Rufnummer 0 23 51 /2 67 75 in der Zeit zwischen 7 und 16 Uhr entgegen. Dann werden mit den interessierten Eltern Termine ausgemacht, Aufnahmekriterien und das Konzept erläutert. „Wir nehmen nur Anmeldungen für eine 35- und 45-stündige Betreuung der Kinder entgegen. 25 Stunden werden auch schon kaum noch nachgefragt. Klar muss den Eltern natürlich sein, dass nach einem Jahr der Umzug zur Bahnhofsallee ansteht.“