Arbeiten von Josef Beuys in der Galerie

Von: Jutta Rudewig

Ein Werk von Lotte Tell-Lang: Stilleben, um 1960, Öl/Holz. © Galerie der Stadt Lüdenscheid

Private Sammler oder Nachfahren von Künstlern haben sie der Stadt Lüdenscheid übereignet: Gemälde und Grafiken sind über Jahrzehnte so in den Besitz der 1979 gegründeten Galerie gelangt. Sie geben einen Einblick - sowohl in die Geschichte und Kultur Lüdenscheids als auch in die Sammlungsgeschichte der Museen.

Lüdenscheid - Dort wird zurzeit und noch bis zum 25. Juni die Ausstellung „geschenkt!“ präsentiert. Eine öffentliche Sonntagsführung findet am kommenden Sonntag, 23. April, ab 15 Uhr in der Galerie der Stadt statt.

Den Beginn legte bereits im Jahre 1938 eine Stiftung des Unternehmers Kurt Robert Jordan, der der Stadt – und damit den Bürgern – ein Selbstbildnis der Künstlerin Ida Gerhardi schenkte, deren Arbeiten heute zu einem Sammlungsschwerpunkt der Galerie zählen.

Neben diesen bereits bekannten Stiftungen um Gerhardi und Paul Wieghardt, dessen Bilder bereits in großen Ausstellungen und einem Werkverzeichnis vorgestellt wurden, zeigt die aktuelle Ausstellung auch Werke, die bisher eher in den Depoträumen wohlbehalten untergebracht werden. Zu ihnen gehören in der Region so vertraute Namen wie Rudolf Kaschke, Hans Fiergolla oder Lotte Tell-Lang.

Wo immer Lotte Tell-Lang war, malte sie. Viele Jahre lebten Lotte Tell-Lang und ihr Mann Wilhelm Tell in Lüdenscheid. Hans Fiergolla war ein Lüdenscheider Künstler. Er studierte an der Kunstgewerbeschule und der Kunstakademie Düsseldorf, unter anderem bei Professor Julius Paul Junghans. Er verstarb 1965 in Lüdenscheid.

Die Ausstellung wurde Ende März in der Galerie am Sauerfeld eröffnet. © Thomas Krumm

1903 zogen Rudolf Kaschke und seine Frau Helene nach Lüdenscheid und eröffneten ein eigenes Malergeschäft. Sie bauten in der Rahmede ein kleines Landhaus. Kaschke malte Landschaftsidyllen.

Weniger bekannt dürfte die Anwesenheit von Arbeiten national renommierter Künstler sein wie Günther Uecker, Luciano Castelli und Josef Beuys. Der begleitende Rundgang mit Dr. Carolin Krüger-Bahr möchte den Blick auf neue Perspektiven lenken – neue Perspektiven auf Stadt und Schenkende.

Die Teilnahme an der Führung kostet drei Euro, die nächste Führung ist am 21. Mai.