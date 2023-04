Arbeit mit dem Tod: Wenn die Sargträger rar werden

Von: Thilo Kortmann

Thorsten und Stephan Schmidt (rechts) führen das Beerdigungsinstitut Erwin Schmidt in der dritten Generation. Sie verfügen über einen festen Stamm an Sargträgern. Das Unternehmen wurde 1939 gegründet. © THILO KORTMANN

Früher trugen die Freunde oder die Nachbarn den Sarg bei einer Beerdigung. Doch auch Lüdenscheider scheuen immer mehr eine Arbeit mit dem Tod.

Lüdenscheid – Den Sarg zum Grab tragen – das war ganz früher meist eine Familien- oder Nachbarschaftsangelegenheit. Dann gab es irgendwann die Sargträger, die den Transport zum Grab übernahmen. Bis heute. Jedoch sind diese besonderen Mitarbeiter heutzutage rar geworden – auch bei Lüdenscheider Bestattungsinstituten. Wir haben uns umgehört.

Es gibt manchmal so einen akuten Mangel an Sargträgern, dass wir in Kierspe anrufen müssen.

„Es gibt manchmal so einen akuten Mangel an Sargträgern, dass wir in Kierspe anrufen müssen“, sagt ein Mitarbeiter des Bestattungsinstitutes Kimm mit Sitz am Ramsberg. Warum Kierspe, eine gut 16 Kilometer entfernte Kleinstadt!? „Unsere Lüdenscheider Sargträger haben gute Kontakte zu Sargträgern in Kierspe. Die organisieren das dann untereinander“, erklärt der Mitarbeiter. Der Mangel an Sargträgern trete allerdings nicht immer auf, „nur wenn sehr viel zu tun ist. Das war im vergangenen Jahr der Fall.“ Auch die Zeiten, als Vereine das Tragen des Sarges übernommen hätten, seien größtenteils vorbei, „das kommt jetzt nur noch ganz selten vor.“

Sargträger aus Kierspe

Warum das so sei, das könne er nur erahnen, es müsse an der Gesellschaft liegen und deren Umgang mit dem Tod. „Das will heute kaum noch jemand machen. Die Menschen wollen lieber was anderes machen. Der Tod wird in der heutigen Gesellschaft mehr und mehr verdrängt“, erklärt er die möglichen Gründe für den Mangel an Sargträgern, der nicht nur ein Lüdenscheider, sondern ein deutschlandweites Problem ist.

Dabei würden Sargträger nur für Erdbestattungen benötigt, so der Kimm-Mitarbeiter. Für Urnenbestattungen hingegen brauche man die Unterstützung der Träger nicht, die mache der Bestatter häufig selber. Das Bestattungsinstitut Kimm ist mit 170 Jahren eines der ältesten Unternehmen der Branche, weiß wegen der langjährigen Erfahrung über die Veränderungen bei Bestattungen besonders gut Bescheid.

Automatischer Sarg-Absenker

Technologische Erfindungen wie der automatische Sarg-Absenker als Ersatz würde die Tätigkeit der Sargträger nicht ersetzen können, „sie brauchen doch auch immer jemanden, der den Sarg auf das Gerät hievt“, so der Kimm-Mitarbeiter.

Auch Uwe Pfingst, Inhaber von aeterno Bestattungen an der Luisenstraße, klagt über den Rückgang an Sargträgern. „Ab und zu gibt es so wenige, dass ich selber mit anpacken muss“, so Pfingst zu der Problematik. Dass er selbst mit anpackt, ist bei einer anderen Bestattungsform aber selbstverständlich. Die Urnenbestattungen übernehme ich selber und nur mit meinem festen Team.“ Urnenbestattungen hätten weiter zugenommen und nähmen mittlerweile rund 60 bis 70 Prozent des Geschäftes ein, so der aeterno-Chef.

James-Bond-Deko

Sechs Sargträger hingegen seien ideal bei einer Erdbestattung, „für die Stabilität und den sicheren Ablauf des Tragens beim Gang zum Grab“, weiß der Bestatter, dessen Unternehmen in Bergneustadt beheimatet ist.

Wie viele Sargträger man benötige, hänge aber auch von der Gewichtsklasse des Verstorbenen ab. Bei stark Übergewichtigen brauche man unbedingt sechs Träger, „ansonsten reichen zur Not auch vier.“ Eine mögliche Festanstellung lohne sich wiederum auch nicht, „bei 30 bis 50 Beerdigungen in Lüdenscheid im Jahr rentiert sich das einfach nicht.“ 30 bis 40 Euro zahle man jedem Sargträger pro Beerdigung. Insgesamt kümmere sich das Bestattungsunternehmen aus Bergneustadt jährlich um rund 250 Beerdigungen.

Besondere Deko des Beerdigungsinstitutes Erwin Schmidt am Dukatenweg. Zum Thema „Berühmte Persönlichkeiten“ wurde das Schaufenster mit James Bond und Sean Connery dekoriert. Hier sei der Klassiker „Die Lizenz zum Töten“ erwähnt. © Kortmann, Thilo

Auch für Pfingst ist der elektrische Sarg-Absenker kein Ersatz. Insbesondere nicht für die Bergstadt mit ihren steilen Hängen. „Viele Lüdenscheider Friedhöfe sind von der Beschaffenheit aufgrund der Berglage her gar nicht für so ein Gerät geeignet, die Wege sind zu eng und wegsam und die Gräber zu alt“, so Pfingst. Das gelte aber auch für die gesamte Region, fügt er hinzu. „Ich habe so eine Beerdigung mit einem automatischen Sarg-Absenker das einzige Mal nur in Baden-Württemberg erlebt, auf einem ebenen Gelände, das sich dafür eignet“, erinnert sich der Bestatter.

Über zu wenige Mitarbeiter, die den Sarg tragen, kann das Beerdigungsinstitut Erwin Schmidt am Dukatenweg nicht klagen. „Wir haben einen festen Stamm von zehn bis zwölf Sargträgern“, erklärt Thorsten Schmidt, der das Institut zusammen mit Bruder Stephan Schmidt führt. Das Beerdigungsinstitut gibt es seit 1939, die Brüder leiten es jetzt in der dritten Generation. Schmidt sei sicherlich so etwas wie „der Platzhirsch“ unter den Beerdigungsinstituten in der Bergstadt, sagt Thorsten Schmidt.

Und weil es eines der größten seiner Art in der Stadt des Lichtes sei, würde man den Mangel an Mitarbeitern nicht so spüren. „Wir sind bedacht darauf, dass diese Träger auch nur für uns arbeiten“, sagt der Bestatter. Es sei sicherlich reizvoller für seine Mitarbeiter, nur für Schmidt zu arbeiten und so mehr Aufträge zu bekommen, als für ein kleineres Unternehmen mit deutlich weniger Einsätzen tätig zu sein. Für jede Beerdigung setze auch Schmidt um die sechs Träger ein, beiden Urnen seien es in der Regel zwei. Und natürlich könne es beim Institut am Dukatenweg auch mal Engpässegeben, „dann packe ich selber mit an.“

Jeder der insgesamt sechs Sargträger muss so 30 bis 40 Kilogramm schleppen, und das bis zu 15 bis 20 Meter weit bis zum Grab.

Auf die Frage, ob er denn bereits dem Nachwuchsmangel entgegen arbeite, antworte der Lüdenscheider: „Rüstige Rentner gibt es ja immer, da kommen momentan auch wieder genügend nach. Und Zeit haben die auch zuhauf, wenn andere beschäftigt sind.“ So bis zum Alter von 80 könnten die Rentner bei Beerdigungen schleppen, danach werde es schwierig, weil so ein gefüllter Sarg nicht gerade leicht sei. Er schätzt, dass ein Sarg mit einem Sauerländer und einem Durchschnittsgewicht von rund 85 Kilogramm (bei den Frauen weniger) wiege 180 bis 200 Kilogramm: „Jeder der insgesamt sechs Sargträger muss so 30 bis 40 Kilogramm schleppen, und das bis zu 15 bis 20 Meter weit bis zum Grab“, fügt Schmidt hinzu. Da müsse man schon relativ körperlich fit für sein, weiß er.

Branche stirbt nie aus

Zur Vergütung der Sargträger möchte Schmidt keine Angaben machen. Aber andersherum. „Angehörige zahlen pro Sargträger 50 Euro.“ Auf die Frage, ob genau diese Summe nicht ein Träger pro Stunde verdiene, antwortet er, dass das viel zu viel wäre für die reine Arbeitszeit eines Sargträgers. Wer verdiene schon 50 Euro für nicht mal eine halbe Stunde anpacken, findet Thorsten Schmidt von einer Branche, die nie aussterben wird.