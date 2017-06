Jährliches Projekt der Sparkassen-Azubis Lüdenscheid

Lüdenscheid - Das alljährliche Projekt der Sparkassen-Auszubildenden widmet sich in diesem Jahr der Arbeit mit Menschen mit Behinderung.

Die zehn Azubis des ersten und zweiten Lehrjahrs haben sich das Thema ausgesucht, um die Inklusion in den Vordergrund zu rücken. Unter dem Motto „Gutes tun ist einfach“ haben die Auszubildenden rund um Luca Vasselai und Arlind Dervishi ein Rock-Konzert auf die Beine gestellt.

Am 12. Juli findet „Rock an der Höh“ an der Schule an der Höh, Bonhoefferstraße 15, statt. Beginn ist um 12.30 Uhr. Die Band Eygelb, die schuleigene Band Höhenflug sowie die Schulband und die Bläserklasse der Adolf-Reichwein-Gesamtschule werden an diesem Tag auf der Bühne stehen. Zusätzlilch gibt es einen Waffelstand. Die Spenden des Tages gehen an die Lebenshilfe.

„Das war uns aber noch nicht genug“, sagt Dervishi. Daher haben die Azubis das „Fair-Menschlich-Nah“-Projekt auf weitere Tage ausgeweitet. Sie besuchen vier Einrichtungen jeweils in Zweiergruppen. Die Märkischen Werkstätten, die Lebenshilfe Tagesbetreuung, der Kleine Prinz und das Johannes-Busch-Haus seien laut Vasselai sehr offen gewesen und laden die Azubis ein, einen Blick in die Arbeit und den Tagesablauf der Institutionen zu werfen. Das Rock-Konzert am 12. Juli schließt das Projekt ab.

Mit der Arbeit mit Menschen mit Behinderung haben die Sparkassen-Auszubildenden einen neuen Bereich aufgegriffen. „In der Vergangenheit wurden viele soziale Themen bereits gemacht“, sagt Dervishi. Letztes Jahr waren Flüchtlinge das Thema des Azubi-Projekts. Kindereinrichtungen seien ebenfalls bereits häufig im Fokus gewesen. „Daher haben wir uns gefragt: Was wurde noch nicht gemacht?“ Die Antwort haben sie umgesetzt.