Kamera filmt Paar im Seat Arosa an Aral im MK - jetzt fahndet die Polizei nach ihnen

Lüdenscheid - Die Videoaufzeichnung der Überwachungskamera hat den Vorgang an der Aral-Tankstelle in Brügge gut dokumentiert. Ein Paar mit einem Seat Arosa bediente sich an der Zapfsäule - und suchte dann das Weite. Dabei legten sie eine falsche Spur.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich Diebstahl an der Aral-Tankstelle in Lüdenscheid-Brügge. Dort füllte ein unbekanntes Paar am Sonntag um 6.23 Uhr den Tank seines Autos und fuhr - ohne zu bezahlen - in Richtung Oberbrügge davon.

Bei dem Auto handelt es sich um einen Kleinstwagen - um einen Seat Arosa. Er hat einen Tank von gerade einmal 32 Litern Fassungsvermögen. Der Wert des gestohlenen Treibstoffs betrug laut Polizei 40 Euro.

An dem schwarzen Arosa waren keine Kennzeichen befestigt. Stattdessen lag hinter der Windschutzscheibe ein Kennzeichen. Es stellte sich heraus, das es in der Nähe gestohlen worden war. Es wurde später auf der Heerstraße in Oberbrügge gefunden.

Die Polizei sicherte Videoaufnahmen, die sie nun auswertet.

Hinweise bitte an die Polizei Lüdenscheid unter Telefon 9099-0.