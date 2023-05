Appell an Halter: „Kein Jäger möchte einen Hund erschießen“

Von: Olaf Moos

Gerrit Cramer, Obmann für Öffentlichkeitsarbeit beim Hegering Lüdenscheid, wirbt bei Hundehaltern für mehr Verständnis für den Schutz wild lebender Tiere. © Privat/Cramer

Es ist ein „immenses Problem“ für die Jäger des Hegerings Lüdenscheid. Immer wieder wildern frei laufende Hunde in den Wäldern des Stadtgebietes und richten große Schäden an. Gerrit Cramer, Obmann für Öffentlichkeitsarbeit, schlägt Alarm: „In den zurückliegenden zehn Tagen haben Hunde fünf hochträchtige Ricken gerissen.“

Lüdenscheid - Betroffen sind laut Cramer derzeit vor allem drei Reviere, und zwar in Brügge, In Felde/Eicken hinterm Buckesfeld sowie am Brauberg in der Lösenbach. Hegering-Sprecher Cramer ist sicher, dass es sich bei den aktuellen Fällen nicht um Wolfs-Risse handelt. „Wölfe fressen vorwiegend Innereien ihrer Beute, weil die sehr nahrhaft sind.“ Die Reh-Kadaver in Lüdenscheid jedoch wurden mit aufgerissenen Kehlen und ansonsten unversehrt aufgefunden.

Verantwortlich für die Risse sind nach Cramers Worten in erster Linie die Hundehalter, die ihre Vierbeiner in Wald und Flur unangeleint laufen lassen. Für Hunde sind demnach vor allem trächtige Ricken eine leichte Beute, weil die sich wegen ihrer Körperfülle nicht schnell genug in Sicherheit bringen können. Deshalb appellieren die Jäger vor allem in der sogenannten Brut- und Setzzeit zwischen dem 1. März und dem 15. Juli an Hundehalter, ihre Tiere ausschließlich an der Leine zu führen.



Wie der Hegering-Sprecher weiter sagt, gebe es in NRW zwar keine generelle Leinenpflicht. Doch ausschließlich Hunde, die immer gehorsam sind – auch, wenn der Jagdinstinkt erwacht ist –, dürften frei laufen. Cramer: „Nach unserer Erfahrung trifft das aber auf 99 Prozent der Hunde nicht zu.“



Kein Jäger möchte einen Hund erschießen. Aber laut Jagdschutz sind wir im Zweifel sogar dazu verpflichtet.

Auch das Betreten von Wiesen und Wäldern abseits der Wege ist laut Cramer laut Landschaftsschutzgesetz für Mensch und Hund untersagt. Die Jäger weisen außerdem darauf hin, dass der Tatbestand des Wilderns eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Gerrit Cramer: „Im Wiederholungsfall handelt es sich sogar um eine Straftat, die mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden kann.“

Tötet oder verletzt ein Hund Wildtiere, sei der Halter dem Jagdpächter gegenüber zu Schadensersatz verpflichtet. „Die Summen können schnell ein vierstelliges Ausmaß erreichen.“ Als Wildern gelte bereits das Nachstellen nach Wild, nicht erst das Hetzen oder Töten.



Angesichts der tödlichen Verletzungen der aufgefunden Ricken geht der Hegering davon aus, dass wildernde Hunde zugeschlagen haben. Der Fraß an den Kadavern könnte auch von anderen Wildtieren – etwa Füchsen – stammen. © Gerrit Cramer

Die Jäger plädieren für Rücksicht und Beachtung der geltenden Regeln. Auf der Basis eines harmonischen Miteinanders, heißt es, könnten Mensch und Tier die Natur gemeinsam genießen. Das Bundesjagdgesetz regelt jedoch auch, welche Rechte Jäger haben, um den Wildtierbestand in ihren Revieren vor wildernden Hunden zu schützen. Dazu sagt Gerrit Cramer: „Kein Jäger möchte einen Hund erschießen. Aber laut Jagdschutz sind wir im Zweifel sogar dazu verpflichtet.“