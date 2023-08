Apotheken-Krise: Lüdenscheider Apotheker schreibt Brandbrief an den Bundeskanzler

Von: Olaf Moos

Gute Miene zum bösen Spiel: Apothekerin Dina Ramadan und der Inhaber der Hirsch-Apotheke, Dr. Wolfgang Scholz werden nicht müde, Missstände im Gesundheitswesen anzuprangern. © Olaf Moos

Eine Schaufenster-Deko mit kritisch-satirischer Prägung, offen geäußerte Vorwürfe gegen politisch Verantwortliche, Teilnahme an der ersten Lüdenscheider Apotheker-Demo auf dem Sternplatz – Dr. Wolfgang Scholz, Inhaber der Hirsch-Apotheke am „Knapp“, lässt keine Gelegenheit aus, für die Interessen seiner Branche zu kämpfen. Nun hat der Pharmazeut einen „Brandbrief“ an Bundeskanzler Olaf Scholz geschrieben.

Lüdenscheid - In seinem Schreiben weist Apotheker Scholz abermals auf die Missstände zu Lasten der Branche und ihrer Kunden hin. „Das Apothekerhonorar für die Dispensierung (Anm. d. Red./Bereitung und Abgabe einer Arznei) wurde 2003 in einer Revision der Arzneimittelpreisverordnung neu festgelegt auf damals 8,10 Euro. Die Inflationsrate der letzten 20 Jahre bis 2023 beläuft sich auf 48 Prozent. Abgesehen von einer Drei-Prozent-Erhöhung im Jahr 2013 hat sich nichts getan, außer dass sich der Aufwand für die honorierte Apothekenleistung erheblich erhöht hat.“

Die „schlechte Behandlung des Apothekerstandes“ stellt für den Pharmazeuten „eine Diskriminierung sondergleichen“ dar, wie er schreibt. „In keinem Zweig von Industrie und Handel hat es über 20 Jahre einen solchen Stillstand gegeben, schon gar nicht im öffentlichen Dienst und in den Regierungs- und Beamtenapparaten.“

Dennoch habe Gesundheitsminister Karl Lauterbach am 13. Juni noch einmal erklärt: „Für höhere Honorare der Apotheker gibt es keinen Raum!“ Mit Blick auf die bundesweiten Proteste der Pharmazeuten einen Tag später schreibt Scholz: „Genützt hat das bis heute nichts.“

In dem Brandbrief fordert Scholz den Bundeskanzler auf: „Sorgen Sie dafür, dass die Apotheken von einem entwicklungsadäquaten Inflationsausgleich nicht ausgeschlossen werden! Wenn da nicht kurzfristig etwas passiert, wird das System der öffentlichen Apotheken implodieren, wie aktuell anhand der vielen Apothekenschließungen schon deutlich sichtbar wird.“