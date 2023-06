Apotheken in Lüdenscheid geschlossen: „Diskriminierung eines Berufsstands“

Protestaktion auf dem Sternplatz

+ © Olaf Moos Protestaktion auf dem Sternplatz: Die Lüdenscheider Apothekerinnen und Apotheker nutzten den Markttag und sprachen mit Passanten über ihre Forderungen. © Olaf Moos

Seit 20 Jahren stagnierende Honorare, dafür mehr Zwang zu Dokumentation und Beratung, steigende Personal-, Energie- oder Materialkosten und Inflation, zu alledem Lieferengpässe bei vielen Medikamenten – der Geduldsfaden der Apotheker ist offenbar gerissen. Auch Lüdenscheids Pharmazeuten beteiligten sich am Mittwoch an dem bundesweiten Protesttag.

Lüdenscheid - Alle 14 Lüdenscheider Apotheken blieben geschlossen. Nur der Notdienst war gewährleistet. Um auf ihre Probleme und Forderungen öffentlich aufmerksam zu machen und mit Kunden und Patienten ins Gespräch zu kommen, nutzten die Apotheker den Markttag – und postierten sich mit einem Infostand auf dem Sternplatz.

Dr. Gunther Fay vom Staberg, Vertrauensapotheker für den südlichen Märkischen Kreis, spricht von einer „durchweg positiven Resonanz“ der Passanten. „Die Menschen haben Verständnis für unsere Position. Einige sagten sogar, wir sollten nicht nur einen Tag, sondern am besten eine ganze Woche streiken.“



Wie massiv die Probleme der Branche seien, zeige sich an der 100-prozentigen Beteiligung in Lüdenscheid. „Bundesweit sind heute nur zwei Prozent der Apotheken geöffnet.“



Dr. Wolfgang Scholz, Inhaber der Hirsch-Apotheke am „Knapp“, sieht in der aktuellen Gesundheitspolitik eine „Diskriminierung unseres gesamten Berufsstandes. Das Apothekerhonorar für die Dispensierung von Arzneimitteln wurde 2003 in einer Revision der Arzneimittelpreisverordnung neu festgelegt mit damals 8,10 Euro. Die Inflationsrate der letzten 20 Jahre bis 2023 beläuft sich auf 48 Prozent. Abgesehen von einer dreiprozentigen Erhöhung im Jahr 2013 hat sich nichts getan, außer dass sich der Aufwand für die honorierte Apothekenleistung erheblich erhöht hat“.



Dass Gesundheitsminister Lauterbach den Apothekern für das sogenannte Lieferengpassmanagement bei Arzneimitteln eine Vergütung von 50 Cent pro Rezept in Aussicht stellt, bezeichnet Scholz als „Unverschämtheit“. Die Aufgabe, Ersatz für rezeptierte, aber nicht lieferbare Arzneimittel zu besorgen oder selbst welche herzustellen, erfordere „hohe pharmazeutische Kompetenz und viel Zeit“.



Diese Leistung schlechter zu honorieren „als den Besuch einer Toilette auf der Autobahn“, sei „besonderer Ausdruck der Respektlosigkeit gegenüber dem Berufsstand der Apotheker“. Dr. Scholz weiter: „In keinem Zweig von Industrie und Handel hat es über 20 Jahre einen solchen Stillstand gegeben, schon gar nicht im öffentlichen Dienst und in den Regierungs- und Beamtenapparaten.“