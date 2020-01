Apotheke im Stern-Center: Tageseinnahmen aus Hinterzimmer gestohlen

Lüdenscheid - Ein Unbekannter hat am Samstagabend im Stern-Center die Tageseinnahmen einer Apotheke gestohlen.

Eine Mitarbeiterin hatte kurz zuvor in einem Hinterraum das Geld gezählt und es in eine Tasche gesteckt. Um etwas zu holen, ging sie nach Polizeiangaben kurz in den Verkaufsraum.

Als sie einen Augenblick später zurückkehrte, war die Geldtasche verschwunden. Wie Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, hat ein Unbekannter genau zu diesem Zeitpunkt um 18.20 Uhr durch einen Hintereingang von der Thünenstraße aus den Raum betreten und sich die Geldtasche geschnappt.

Er hat braune mittellange Haare und trug zur Tatzeit eine schwarze Winterjacke mit schwarzer Kapuze sowie eine schwarze Hose, vermutlich Jeans.

Dem Personal der Apotheke fiel zeitgleich im Verkaufsraum ein mysteriöser Kunde auf, der sich auffällig für die Tür zum Hinterzimmer interessierte.

Dieser Unbekannte ist etwa 40 Jahre alt, korpulent und ungefähr 1,80 Meter groß. Er trug einen Vollbart, eine helle Mütze, eine blaue Winterjacke und einen blauweiß karierten Schal sowie dunkle Schuhe und eine dunkle Hose.

Hinweise zu den verdächtigen Personen oder zum Verbleib ihrer Beute nimmt die Polizei Lüdenscheid unter der Rufnummer 02351/9099-0 entgegen.