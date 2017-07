Knapp 6000 Teilnehmer beim 15. AOK-Firmenlauf

Lüdenscheid - Die 15. Auflage des AOK-Firmenlaufs in Lüdenscheid ist eine der teilnehmerstärksten seit der Premiere im Jahr 2003: Knapp 6000 Läufer und Walker aus 346 Betrieben werden sich heute Abend ab 19.30 Uhr auf den rund sechs Kilometer langen Rundkurs mit Start und Ziel am Rathausplatz begeben.

Und auch das Wetter scheint mitzuspielen: Wurde zu Wochenbeginn noch Schwüle und Gewittergefahr prognostiziert, so soll es jetzt überwiegend sonnig bei Temperaturen bis 28 Grad und trocken werden. Bevor Bürgermeister Dieter Dzewas den Startschuss für den Lauf gibt, startet ab 17.30 Uhr schon das Rahmenprogramm. Dann können sich die teilnehmenden Firmen ablichten lassen, zudem starten Musik und Moderation mit Dirk Weiland.

Das Programm

Ab 18 Uhr soll die Iserlohner Band „Donga & Living Rhythm Group“ für Stimmung sorgen, gegen 18.30 Uhr folgt auf der Bühne die Präsentation und Siegerehrung „Kreativster Firmenauftritt“. Um 19.10 Uhr steigt vor der Bühne das traditionelle „Warm up“, ehe um 19.30 Uhr Bürgermeister Dieter Dzewas den Startschuss für den Lauf geben wird. Sind die Aktiven (hoffentlich wohlbehalten) im Ziel angekommen, ist Party angesagt. Nach der Ziehung der Tombolapreise (gegen 21.15 Uhr) werden auf einer LED-Leinwand erste Fotos vom Lauf gezeigt, gegen 22.15 Uhr gibt es eine artistische FeuerPerformance von Clowns & Company, ehe um 1 Uhr – zumindest auf dem Rathausplatz – das Ende des 15. Firmenlaufs ausgerufen wird.

Nicht abgeholte Unterlagen

– Nicht abgeholte Unterlagen werden am Freitag im AOK-Zelt ausgegeben.

Kreativster Firmenauftritt

– Meldeschluss für den kreativsten Firmenauftritt ist am Freitag um 18.30 Uhr auf der Hauptbühne. Für die ersten Drei sind Geldpreise in Höhe von 300, 200 und 150 Euro ausgelobt.

Gewinnspiel

– Die jeweiligen Team-Kapitäne haben Karten für ein Gewinnspiel, bei dem nicht nur die Läufer, sondern alle Beschäftigten der jeweiligen Firma mitmachen können. Ausgefüllte Karten müssen bis 21 Uhr in eine Losbox auf der Hauptbühne eingeworfen werden. Die Hauptgewinner werden dann gegen 21.15 Uhr verkündet. Nach den Sommerferien (Termin steht noch nicht fest) folgt die Preisübergabe für alle Gewinner.

Jubiläumstasse für die "15er"-Startnummern

– Anlässlich des 15. AOK-Firmenlaufs erhält jeder Teilnehmer, dessen Startnummer mit einer „15“ endet, eine Jubiläumstasse. Diese kann am Freitag gegen Vorlage der Startnummer im AOK-Zelt abgeholt werden.

Aktion kostenloses Teamfoto

– Aktion Teamfoto: Ab 17.30 Uhr können sich Firmen auf einer Aktionsfläche vor der ehemaligen „Zuccaba“ von Fotografen des Veranstaltungs-Medienpartners Lüdenscheider Nachrichten kostenlos ablichten lassen.

Kostenlose Bus-Nutzung

– Die MVG sponsert die kostenlose Nutzung der MVG-Linien innerhalb Lüdenscheids (keine Nachtbusse). Als Fahrtberechtigung dient die Startnummer.

Parkplätze

– Parkplätze: Teilnehmer, die mit dem Auto anreisen, sollten keinesfalls versuchen, Parkplätze in der Innenstadt anzusteuern. Zur Verfügung stehen Parkplätze am Kreishaus (Heedfelder Str. 45) und am Kunststoff-Institut (Karolinenstr./Bahnhofstr., ab 15 Uhr).

Start und Ziel

– Die Startaufstellung erfolgt ab Commerzbank, das Ziel wird im Eingangsbereich der Fußgängerzone Knapper Str. eingerichtet. Im Zielbereich sollen die Aktiven nicht stehen bleiben, sondern zügig zur Getränkeversorgung durchgehen.

Keine Duschmöglichkeit

– Da zuletzt zu wenige Teilnehmer die Duschmöglichkeiten in der Knapper Schule genutzt haben, steht diese nicht mehr zur Verfügung. Von daher sollten trockene Sachen zum Wechseln mit gebracht werden.

Keine Eigenverpflegung gestattet

– Das Mitbringen von Eigenverpflegung und Getränken (u.a. Bierkisten, Bierfässer) ist auf dem Veranstaltungsgelände nicht erlaubt. Der Sicherheitsdienst wird Kontrollen durchführen. Getränkestände, eine Futtermeile sowie vier Toiletettenwagen gibt es auf dem Rathausplatz.

Rubriklistenbild: © Baankreis