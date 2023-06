19. AOK-Firmenlauf: 5500 Aktive feiern ausgelassenes Läuferfest in der City

Von: Thomas Machatzke

Die Stimmung beim 19. AOK-Firmenlauf war ausgelassen. © Wesley Baankreis

Es war ein Gute-Laune-Abend in der Lüdenscheider City: Mehr als 5500 Läuferinnen und Läufer, dazu viele Schaulustige am Straßenrand machten am Freitagabend die Knapper Straße und den Rathausplatz zu einer großen Partymeile. Die 19. Auflage des AOK-Firmenlaufs war im allerbesten Sinne eine sehr normale bei idealem Läuferwetter. Kein Regen, keine Hitze. Selten waren die Bedingungen in der 20-jährigen Geschichte des Laufes der Turbo-Schnecken so gut wie diesmal.

Lüdenscheid – Die Großveranstaltung im Zeichen des Laufens selbst hatte mal wieder viele Facetten. Es gab die ganz Schnellen, die besonders Kreativen und Bunten, die besonders Lauten. Die Firma Kracht aus Werdohl zum Beispiel, die Moderater Dirk Weiland immer wieder das lauteste Echo verschaffte auf dem Rathausplatz, bevor es ins Warm-Up ging. Die Firma Fuchs aus Meinerzhagen war nicht am lautesten, stellte dafür aber einmal mehr die meisten Aktiven und verwies in dieser Wertung das Lüdenscheider Unternehmen Busch-Jaeger und den Märkischen Kreis auf die Plätze zwei und drei.



19. AOK-Firmenlauf: 5500 Aktive feiern ausgelassenes Läuferfest in der City

Kein Firmenlauf ist wie der andere, und doch sind sie sich alle ähnlich. Das bunte Durcheinander auf dem Rathausplatz, bei dem die Firmen-Outfits die Blicke auf sich ziehen, ist in jedem Jahr dasselbe. Die Firma Erco hatte für sich diesmal das Brückenthema auf die Firmenlaufbühne gehoben („Gemeinsam Brücken bauen!“), ein anderes Unternehmen forderte Staufreiheit und „Bridgeplease“! So viel politisches Statement muss sein beim Firmenlauf. Das Klimateam des Märkischen Kreises trug diesmal keine gebastelten Weltkugeln, dafür aber in einem Wagen einen Setzling über die sechs Kilometer lange Strecke und gewann dafür vier Jahre nach dem Sieg im Wettbewerb fürs kreativste Firmenoutfit immerhin den dritten Preis.

Die Firma Turck hatte einen bemitleidenswerten Mitarbeiter in ein Kostüm gesteckt, das einen Stecker der Firma sehr originalgetreu darstellte. Dafür gab’s Platz zwei. Der Sieg aber ging an den Rettungsdienst des Märkischen Kreises für seinen Azubi-RTW – einen Bollerwagen mit Erste-Hilfe-Ausstattung und aufgehängten Infusionen, die in Wirklichkeit flüssige Wegzehrung für die sechs Kilometer waren. Firmenlauf ist auch immer ein bisschen skurril, nicht so ernst. Auch das macht ihn aus, wenn die Aktiven an der Parkstraße bei den „Natural Born Chillers“ vorbeilaufen, die ein großes Transparent aufgespannt haben, oder das Personal der Sportklinik auf seinen Shirts „Health Angels“ stehen hat. Alles ist erlaubt. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.



19. AOK-Firmenlauf in Lüdenscheid: Inklusionsgeschichte wird fortgeschrieben

Dafür schafft der Firmenlauf es auf der anderen Seite aber auch, die ernsten Themen auf unaufdringliche Art in den Blickpunkt zu rücken. Das Thema Inklusion spielte anders als im Vorjahr nicht mehr die absolute Hauptrolle, war dann aber doch wieder an vielen Stellen präsent. Das Blindenwerk Westfalen schickte bei seiner Firmenlauf-Premiere unter seinen 18 Teilnehmern auch drei komplett erblindete Menschen auf die Strecke. Das Johanneswerk hatte diesmal zwei Rollstuhlfahrer im Team.

Vor dem Lauf gab’s dazu Interviews auf der Firmenlaufbühne und im Anschluss an diese Interviews einen Auftritt einer inklusiven Band aus Siegen. Den Startschuss durften mit Ebru Özdemir und Rafael Reuter zwei Mitarbeiter des „Kleinen Prinzen“ in der Lüdenscheider Altstadt geben, zwei Sportler der Inklusiven Sportgemeinschaft in Lüdenscheid. Die Inklusionsgeschichte ist beim Firmenlauf die jüngste Erfolgsgeschichte. Bei der 19. Auflage wurde sie eindrucksvoll fortgeschrieben.



Und der Sport? Der schnellste Mann des Abends war diesmal Timo Böhl aus dem Busch-Jaeger-Team. 18,27 Minuten für die sechs Kilometer brauchte der Läufer, der eigentlich bei der LG Wittgenstein ein Experte für den Halbmarathon ist. „Klar geht das normalerweise noch schneller“, stellte Böhl im Ziel fest. Auch so indes war keiner schneller als er. Niklas Geilich aus dem Erco-Team läuft eigentlich für die Adler 07 Bottrop, er kam diesmal nach 19:18 Minuten als Zweiter ins Ziel, gefolgt von Daniel Lang von den Sauerland-Runners (19:49).

Die schnellste Frau des Abends: Jennifer Nikolaus

Eindruck hinterließ derweil die schnellste Frau des Abends: Jennifer Nikolaus finishte nach 22:46 Minuten und hatte danach noch so viele Körner, dass sie die anderen Mitglieder des Laufteams der Finanzberatung Witt noch persönlich auf den letzten 200 Metern ab Eingang der Fußgängerzone auf der Knapper Straße abholte. Eigentlich, verriet Nikolaus, sei sie gar keine Läuferin, sondern in dem Sport Hyrox, einem Mix aus Kraft-, Intervall-, und Ausdauersport, zu Hause. Als zweitschnellste Frau querte Elena Görlich die Ziellinie. Sei arbeitet erst seit September im Klinikum in Hellersen und war entsprechend zum ersten Mal beim Firmenlauf dabei. „Eine schöne Strecke“, stellte Görlich fest, die für den TV Refrath auch Wettkämpfe bestreitet. 25:16 Minuten benötigte sie für ihren ersten Firmenlauf.



Görlich wird wohl wiederkommen, wie so viele, die schon so oft dabei gewesen sind. Wegen der Kollegen, wegen der Party, wegen der sportlichen Herausforderung, wegen des Miteinanders. Ein Miteinander, das in der Pandemie seine Selbstverständlichkeit verloren hat. Der Firmenlauf hat diese Selbstverständlichkeit zurückgewonnen. Das blieb als Kernbotschaft des Abends, der im besten Sinne normal und eben deshalb ein überaus gelungener war.