AOK-Firmenlauf: Anmeldungen nur noch heute!

5000-Starter-Grenze ist schon geknackt

Der Startschuss zum 16. Firmenlauf fällt am 29. Juni um 19.30 Uhr.

Lüdenscheid - Am 29. Juni fällt der Startschuss beim 16. AOK-Firmenlauf in Lüdenscheid. Doch was die Anmeldungen angeht, hat der Schlussspurt bereits begonnen. Am Mittwoch (13. Juni) endet die Anmeldefrist.