AOK-Firmenlauf am 16. Juni: Schon 3800 Meldungen aus 242 Firmen

Von: Thomas Machatzke

Am 16. Juni findet die 19. Auflage des AOK-Firmenlaufes in Lüdenscheid statt. © Wesley Baankreis

Der Festtag des Laufens rückt näher: Am 16. Juni findet die 19. Auflage des AOK-Firmenlaufs im Märkischen Kreis in der Lüdenscheider City statt. Bis zum 1. Juni ist das Meldefenster noch geöffnet. Über die Pfingsttage ist mithin der Melde-Endspurt angesagt.

Lüdenscheid – Bis zum Mittwochnachmittag verzeichnete Chef-Organisatorin Brigitte Klein von den Turbo-Schnecken Lüdenscheid rund 3800 Meldungen aus 242 Firmen. „Das ist für den jetzigen Zeitpunkt ein normaler Wert“, sagt Klein. „Hintenraus gibt es noch einmal einen Schub. Wir werden jetzt auch die Teamkapitäne noch einmal anschreiben. Gerade die großen Firmen melden immer erst recht spät. So liegen zum Beispiel von Busch-Jaeger aus Lüdenscheid, Fuchs aus Meinerzhagen oder Turck aus Halver noch keine Meldungen vor. Da wird noch einiges zusammenkommen.“

Klein rechnet am Ende mit einer Starterzahl von 5000 bis 6000 Aktiven beim Firmenlauf 2023. Was sie freut: Auch bei der 19. Auflage des großen Läuferfestes in der Lüdenscheider City gibt es immer noch Premieren. So haben in diesem Jahr Firmen aus Marienheide, Brilon und Holzwickede ihre Belegschaft zum Mitlaufen angemeldet. Das hat es bisher noch nie gegeben.

Das genaue Programm für den Abend des 16. Juni wollen die Turbo-Schnecken in der kommenden Woche vorstellen. Was Klein aber bereits verraten kann: Mit der Lüdenscheider Jugendfeuerwehr, die wie im Vorjahr die Trinkstation und Wasserstelle an der Wehberger Straße betreuen wird, und dem Diabetikerzentrum, dessen Helfer Trinkbecher im Zielbereich am Rathausplatz ausgeben werden, haben die Schnecken schon zwei ganz wichtige Zusagen im Vorfeld erhalten.

„Streckenposten für den 16. Juni werden aber noch gesucht“, sagt Klein. Wer hier als Helfer dabei sein möchte, kann sich im Vorfeld an die Turbo-Schnecken (Tel. 0 23 51 / 9 74 44 80 oder per E-Mail buero@turbo-schnecken.com) wenden.

Mit den Meldezahlen wächst auch bei den Verantwortlichen der Turbo-Schnecken die Vorfreude auf die 19. Auflage des Firmenlaufes. 2022 war es noch ein vorsichtiges Herantasten ans Großereignis nach zwei Jahren Corona-Pause. Diesmal nun dürfte mit der allgemeinen Rückkehr zur Normalität auch der Firmenlauf wieder ganz den Charakter haben, der ihn immer ausgemacht hat.

Auch bei der AOK freut man sich auf den 16. Juni. „Beim AOK-Firmenlauf trifft Bewegung auf Teambuilding. Das ist das Wichtigste. Und darauf freuen sich schon viele in Lüdenscheid und Umgebung“, sagt die stellvertretende Leiterin der AOK-Serviceregion Südwestfalen, Claudia Büdenbender. Auch sie schaut gespannt auf den Melde-Endspurt bis zum Donnerstag nächster Woche.

Wie viele Starter werden es am Ende sein?

Wie viele Starter werden es am Ende sein? Eine Frage, die nie ihren Reiz verlieren wird. Der Rekord liegt noch immer bei 7000 Aktiven (2012). Zwischen 2013 und 2019 waren es immer zwischen 5000 und 6000 Läuferinnen und Läufer. Beim Neustart nach der Corona-Pandemie im Sommer 2022 verzeichneten die Veranstalter 4505 Aktive aus 288 Firmen. Das war ein guter Wert für das Comeback. Diesen Wert, da ist sich Brigitte Klein sehr sicher, wird man in diesem Jahr aber ganz bestimmt wieder übertreffen.