Anzeige wegen Nötigung: Pkw-Fahrer beleidigt und bespuckt anderen Verkehrsteilnehmer

Von: Leon Malte Cilsik

Trotz zunächst erfolgreichem Drängeln sah sich der Fahrer eines blauen Pkw Seat zu Beleidigungen und sogar einer Spuck-Attacke veranlasst.

Lüdenscheid - Der Fahrer eines blauen Pkw Seat fuhr laut Polizeimeldung am Samstag um 21.10 Uhr von Brügge kommend auf der Talstraße hinter dem Pkw des Anzeigenerstatters her. Dabei unterschritt er den Sicherheitsabstand und betätigte mehrfach die Lichthupe. Der Anzeigenerstatter, ein 41-jähriger Lüdenscheider, ließ den Drängler dann in Höhe Saunadorf passieren.

Nachdem der Seat-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit überholt hatte, lief er kurz danach auf den Rückstau eines kurz zuvor passierten Verkehrsunfalls auf der Talstraße auf. Dort wendete er, sodass er dem Anzeigenerstatter noch einmal entgegenkam, der mittlerweile ebenfalls im Stau stand. In dessen Höhe hielt der Seat-Fahrer an, beleidigte den Lüdenscheider und spuckte durch das geöffnete Seitenfenster. Anschließend fuhr er davon.

Gegen den noch unbekannten Verkehrsrowdy wurde eine Strafanzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr geschrieben. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0 23 51 / 90 99 0.