Parküberwacher machen geschätzt pro Tag mindestens 2480 Euro am Bräuckenkreuz

Parkvision-Ärger: Anwohner und Gastronomen verzweifeln - Fassaden angebohrt

Von: Fabian Paffendorf

Am Haus Schlachthausstraße 3 hatte Parkvision widerrechtlich ein Schild montiert. © Cedric Nougrigat

Die Empfänger der Zahlungsaufforderungen von Parkvision sind nicht allein mit ihrer Wut über die Geschäftsgebaren der Firma. Auch bei Anwohnern und Geschäftsleuten vor Ort am Bräuckenkreuz liegen die Nerven blank.

Lüdenscheid –Obwohl Anwohner und Gewerbetreibende am Bräuckenkreuz ausdrücklich betonen, dass man mit den Betreibern des Mix Markt ein ansonsten ausgezeichnetes Verhältnis pflege, empfinden sie das Agieren dessen Vertragspartners Parkvision als ärgerlich. Der Ärger habe bereits mit dem Anbringen der Hinweisschilder durch Mitarbeiter der Maintaler Firma begonnen.

„Die sind am 1. August hier angerückt und haben angefangen, wahllos Löcher in Häuser zu bohren, um ihre Schilder anzuhängen“, sagt Anwohner Gerhard Garbisch und zeigt auf die provisorisch mit Spachtel verschlossenen Löcher, die Parkvision am Haus an der Schlachthausstraße 3 hinterlassen hat. Eine Genehmigung dafür, Schilder an den Häusern, die den Zufahrtsbereich des Mix-Markt-Parkplatzes aus Richtung Schlachthausstraße flankieren, hätten die Arbeiter nicht gehabt. Deshalb habe man auch die Hauseigentümer informiert, die schleunigst eingeschritten seien, um „noch Schlimmeres“ zu verhindern.

„Die haben sich ungefragt an fremdem Eigentum vergriffen, der Vermieter hat angekündigt, sie zu verklagen“, erzählt Garbisch. Fragwürdig und zudem seiner Meinung nach nicht ausreichend geklärt sei die Frage, wie weit überhaupt die Parkvision-Kamera, die vom Marktdach in Richtung der Zufahrt Schlachthausstraße ausgerichtet ist, über die Grundstücksgrenze hinaus Bilder aufnehme.

Mehrere Grundstücke teilen sich eine Zufahrt

Denn der Grundstücksbereich, der anteilig zu den Häusern Schlachthausstraße 3 und 5 gehöre, ende ja erst hinter dem Zufahrtsbereich zu den privaten Parkplätzen des Hauses Nummer 3. Dort hat beispielsweise auch Luis Viveros, Betreiber des Eiscafés Il Gelato, seinen Stellplatz. Den Zoff bei der Beschilderung hat er damals auch miterlebt, wie er sagt. Und: Parkvision macht seinen Kunden gerade richtig zu schaffen. „Wenn die Gäste sich bei uns aktuell unterhalten, dann ist es das alles beherrschende Thema, wer Zahlungsaufforderungen bekommen hat und wie viele bereits“, erzählt Luis Viveros. Er wisse von einer Kundin, die bereits viermal von Parkvision zur Kasse gebeten worden sei.



Als geschäftsschädigend könnte sich seiner Meinung nach erweisen, dass nunmehr von den Parkplatzüberwachern auch Vertragsstrafen erhoben werden, wenn Autofahrer von der Schlachthausstraße aus über den Mix-Markt-Parkplatz zur Schützenstraße abkürzen. „Meines Wissens nach, habe ich als Mieter im Haus Nummer 3 auch Wegerecht, um den Platz zu queren. Also haben das dann auch meine Gäste und Besucher“, sagt der Gastronom. Die Situation, wie sie sich jetzt darstelle käme einer Falle für seine Kunden gleich. Denn für die wäre nicht ausreichend ersichtlich, dass sie beim bloßen Überqueren des Parkplatzes abkassiert würden von Parkvision.



Parküberwacher machen geschätzt pro Tag mindestens 2480 Euro am Bräuckenkreuz

Dass das für die Firma überaus ertragreich sei, unterstreicht Gerhard Garbisch: „Wir haben hier an einem Werktag mal mitgezählt, wie viele von der Schlachthausstraße aus auf den Platz gefahren sind. 56 Autofahrer haben kurz gehalten, um sich ein Eis zu holen, 6 haben den Platz als Abkürzung genutzt“. Wenn die alle nun Briefe bekämen, dann kämen also pro Tag mindestens 2480 Euro für Parkvision zusammen. „An Sonntagen sind das natürlich noch mehr“, fügt Garbisch hinzu. Aber nicht nur die Kunden von Viveros gehen Parkvision ins Netz, wie Efstratios Michalitslis bestätigt.

Die Gäste seiner Imbiss-Stube „Bei Stratos“ hätten wie auch sein Lieferservice-Fahrer bereits Post mit Zahlungsaufforderungen von Parkvision bekommen. „In dem Ausmaß wie die Kunden des Eiscafés, sind meine Gäste nicht betroffen, aber was da passiert, ist auch hier gerade ein großes Thema“, sagt Michalitslis. Zwar – und da sind sich alle Gewerbetreibenden und Anwohner einig – sei ein Vorgehen gegen Fremdparker auf dem Privatparkplatz nachvollziehbar und richtig, aber die Methoden der beauftragten Firma wären es jedenfalls nicht. Darauf, dass der Spuk mit Parkvision schnell wieder vorbei ist, hoffen auch Gäste und Personal in der Wirtschaft „Zum Schlachthaus“. Bereits die bloße Erwähnung des Firmennamens sorgt an der Theke für ordentlich Gesprächsstoff und die Frage; „Woher bekommt Parkvision eigentlich die Adressen der Leute?“

„Auskünfte aus dem Fahrzeugregister können beim Märkischen Kreis als auch beim Kraftfahrt-Bundesamt eingeholt werden“, erklärt Kreissprecher Alexander Bange dazu. Grundsätzlich richte sich die Erteilung von Auskünften nach § 39 Straßenverkehrsgesetz. Darin heißt es, dass der Parkplatzbetreiber einen Rechtsanspruch auf eine Auskunft hat, wenn er „unter Angabe des Kennzeichens oder der betreffenden Fahrzeug-Identifizierungsnummer darlegt, dass er die Daten zur Geltendmachung, Sicherung oder Vollstreckung oder zur Befriedigung oder Abwehr von Rechtsansprüchen im Zusammenhang mit der Teilnahme am Straßenverkehr oder zur Erhebung einer Privatklage wegen im Straßenverkehr begangener Verstöße“ benötigen würde.