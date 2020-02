Anwohner im MK sauer: "Sorge, dass ein Flugzeug unsere Straße als Landebahn nutzt"

„Abends, wenn die Straßenbeleuchtung per Rundsteuerimpuls gestartet zum Leben erwachte, wurde unsere Straße ins heimelige Licht der Natriumdampflampen gehüllt, welche eine Farbtemperatur von etwa 2000 Kelvin besitzen. 2000 Kelvin bedeuten in ihrer Wirkung auf das menschliche Auge ein als gemütlich und behaglich empfundenes Licht, passend zu dem ruhigen und beschaulichen Wohngebiet“, schildert Daniel Bahr die Ausgangslage, mit der er sehr zufrieden war.

Die seit Jahren gewohnte, gemütliche und einladende Atmosphäre sei mit den neuen Lampen ad hoc vernichtet worden. Sicherlich gewöhne man sich an die Situation und er habe auch nichts dagegen, dass der Gehweg ordentlich beleuchtet sei. Zuvor sei eine Taschenlampe jedoch auch nicht nötig gewesen. Er empfindet die Straße nun nicht sicherer, sondern ungemütlicher. Nicht nur die Lichtfarbe habe sich drastisch geändert, auch der Lichtstrom sei durch gefühlt überdimensionierte Leuchtmittel immens erhöht.



Den Unterschied bei der Beleuchtung mache schon allein die Ausrichtung der Lampe. Während die alten Leuchtmittel von unten in die Lampe geschraubt worden seien und daher einen Kreis auf die Straße geworfen hätten, seien die neuen Leuchtmittel von oben eingeschraubt, schildert Daniel Bahr seine Beobachtungen.



„Ich habe nun große Sorge, dass bald ein Flugzeug unsere Straße als Landebahn nutzt, der Hubschrauberpilot des benachbarten Krankenhauses die Landezone verwechselt oder gar Außerirdische bei uns landen, da man diese Ausleuchtung sicher auch vom Planeten Vulcan deutlich erkennen kann. Wir fühlen uns wie die Nachbarn der Familie Griswold aus der Komödie ‘Hilfe, es weihnachtet sehr’, wenn diese ihre übertriebene Weihnachtsbeleuchtung aktivieren und die Nachbarn vom gleißenden Licht geblendet werden“, versucht Daniel Bahr zu verdeutlichen, wie er die neue Situation empfindet.



Seinen Nachbarn treffe es noch schlimmer. Die Laterne steht direkt neben seiner Grundstücksgrenze in Höhe der Terrasse. „Gemütliche Sommerabende bei Kerzenschein – passé! Nun braucht man auch am Abend eine Sonnenbrille auf der Terrasse…“, führt der Anwohner weiter aus.



+ Die Lampe sei so hell, dass er nachts ohne Zusatzbeleuchtung seine Reifen wechseln könne. Und auch drinnen sei es so hell, dass keine Zimmerbeleuchtung eingeschaltet werden müsse. © Bahr

Natürlich habe diese „Optimierung“ auch Vorteile, wie Daniel Bahr ironisch erklärt. Nun könne er nachts in der Küche Zeitung lesen, ohne das Licht einzuschalten. „Ich hab die Küchenleuchte gleich mal abgeklemmt, so spart man Energie. Auch kann ich nun, nach Einbruch der Dunkelheit, in meiner Einfahrt einen Radwechsel ohne Zusatzbeleuchtung durchführen, und meine Kinder können die ganze Nacht auf der Spielstraße Federball spielen. Immer, wenn ich den unvermeidlichen Blick durch das Küchenfenster riskiere, erschrecke ich, da ich denke, dass gerade ein verglühender Meteorit, so wie in Tscheljabinsk, vor unserem Haus einschlägt“, macht der Lüdenscheider darauf aufmerksam, dass ihm und seiner Familie die neue Beleuchtung einfach zu hell ist. Er könne zudem nicht nachvollziehen, wieso eine beschauliche Nebenstraße besser ausgeleuchtet sei als zum Beispiel der Sternplatz mitten in der Innenstadt.