Anwohner machen Druck: „Lkw-Durchfahrtsverbot endlich umsetzen“

Von: Olaf Moos

Die Bürgerinitiative A45 fordert eine zeitige Umsetzung des Lkw-Durchfahrtsverbotes in Lüdenscheid © Machatzke, Thomas

Die Bürgerinitiative A45 fordert weiterhin die Durchsetzung des Lkw-Durchfahrverbots in Lüdenscheid. Die Folgen weiterer Verzögerungen könnten massiv sein.

Lüdenscheid – Die Bürgerinitiative (BI) A45 bleibt beim Thema Lkw-Durchfahrverbot am Drücker. In einem Brief an alle Ratsmitglieder fordert BI-Sprecher Heiko Schürfeld die Politiker auf, „das bereits vor einigen Wochen genehmigte Durchfahrverbot jetzt endlich umzusetzen“. Besonders betroffene Anwohner seien am Ende ihrer Belastbarkeit angekommen.



In seinem Schreiben bezieht sich Schürfeld auf eine Auskunft aus der Düsseldorfer Staatskanzlei. In der Antwort auf einen Brief der BI an Ministerpräsident Hendrik Wüst habe dessen Mitarbeiter Hans Peter Bröhl bestätigt: „Nach Auskunft des Märkischen Kreises kann die Stadt Lüdenscheid ein Lkw-Fahrverbot alleine erlassen. Ein Mitwirken des Kreises scheint nicht erforderlich zu sein. Eine Entscheidung der Stadt bleibt abzuwarten.“



Angesichts der gesundheitlichen Belastung von Anwohnern und der wirtschaftlichen Entwicklung „unserer Stadt“ sieht der BI-Sprecher „jetzt dringenden Handlungsbedarf“. Trotz einer drohenden Mehrbelastung anderer Strecken sei ein Durchfahrverbot für überregionalen Schwerlastverkehr ohne Quelle und Ziel in der Region ein „Etappenziel auf dem Weg zu einem Durchfahrverbot in der gesamten Region.“ Schürfeld weiter: „Die Nachbarkommunen stehen mit der Volmetaler Erklärung geschlossen zusammen und werden ihr Übriges tun, um das Gesamtziel zu erreichen.“



Weitere Verzögerungen beim Erlass haben laut BI A45 „massive Auswirkungen auf die gesamte Infrastruktur und insbesondere die Brücken in der Region. Der Fall der Brücke Altena sollte dabei ein mahnendes Beispiel sein.“