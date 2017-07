Ärger um Flixbus-Haltestelle

Weitere Direktverbindungen mit dem Flixbus ab der Haltestelle an der Glatzer Straße bringen die 20 Eigentümer der Häuser 2 bis 4 auf die Palme. Sie befürchten noch mehr Unrat durch weggeworfene Zigarettenkippen und Abfall in ihrem Vorgarten.

Lüdenscheid - Die Erweiterung des Flixbus-Streckennetzes um Fahrten nach Holland bringt die Eigentümer der Wohnungen an der Glatzer Straße 2 und 4 auf die Barrikaden.

„Mit Entsetzen haben wir in den Lüdenscheider Nachrichten gelesen, dass der Flixbus nun fast 30 Direktziele von der Haltestelle vor unserem Grundstück anfährt“, erklären sie. Dadurch würden noch mehr Unrat wie Zigarettenkippen und Abfall trotz Papierkörben auf dem Gehsteig beziehungsweise in ihrem Vorgarten landen. Seit der Einrichtung der Haltestelle sähe es dort sehr schmutzig aus.

Auch Bürgermeister Dieter Dzewas sei über die Entwicklung informiert worden. Man wolle der Stadt aber keinen Vorwurf machen. Die Absichten seien beim Start der Flixbus-Haltestelle gut gewesen. Immerhin habe sie vor der eigentlichen Haltestelle der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) ein Wartehäuschen aufgestellt, welches aber selten genutzt werde, da die Flixbus-Fahrgäste 15 Meter zu weit von der Haltestelle entfernt seien. „Aus diesem Grund lehnen sich die meisten Fahrgäste an unseren Zaun und drücken ihn ein. Alle 14 Tage müssen wir den Zaun richten.“

Zudem halte der Flixbus mitten in der Haltestelle, so dass der Linienverkehr nicht mehr davor oder dahinter halten könne und Fahrgäste schon einmal auf der Fahrbahn ein- und aussteigen müssten. Auch die Weiterfahrt des Flixbusses sei mitunter sehr abenteuerlich, haben die Anwohner beobachtet. Statt wie vorgesehen am Wendeplatz im Eichholz zu drehen, um wieder Richtung Werdohler Landstraße zu gelangen, komme es zu riskanten Manövern auf der Glatzer Straße.

Vor gut einer Woche sei ein Fahrer sogar in den Veilchenweg abgebogen, wo er schließlich nicht weiterfahren konnte und rückwärts wieder herausfahren musste. „Da der Fahrer wegen eines kleinen Schadens an einem Schild in der engen Straße die Polizei eingeschaltet hatte, stellte sich dann noch heraus, dass ein Reifen nicht genug Profil hatte und die Weiterfahrt verboten wurde.“

Mit Hilfe eines Fahrgastes habe der Flixbus-Fahrer dann den Ersatzreifen aufgezogen. Die Anwohner sind der Auffassung, dass das Wartehäuschen besser kenntlich gemacht werden müsse, damit der Flixbus dort auch halte.

So wie die Haltestelle jetzt ist, wollen sie sie jedenfalls nicht weiter hinnehmen und drängen auf Verbesserungen – „zumal sie ja künftig durch die in den LN angekündigten Holland-Fahrten noch stärker frequentiert wird.“