Lüdenscheider Anwalt hält Parkvisions Geschäftsbedingungen für unzumutbar

Von: Fabian Paffendorf

Der Lüdenscheider Rechtsanwalt Dirk Löber ist der Meinung, dass in kaum einem Fall tatsächliche Vertragsabschlüsse zwischen Parkvision und den Parkenden bestehen. Folglich wären auch die erhobenen Forderungen von Vertragsstrafen gegenstandslos. © Cedric Nougrigat

Die LN-Redaktion hat die Lüdenscheider Anwaltskanzlei Löber & Sonneborn um eine Einschätzung in Sachen Parkvision gebeten. Dirk Löber, Anwalt mit Schwerpunkt Verkehrsrecht, hat sich dafür die AGB der Parkraumüberwacher genauer angeschaut.

Lüdenscheid – Vorab: Der Jurist gibt allerdings dringend zu beachten, dass es sich bei seinen Ausführungen keinesfalls um eine rechtsverbindliche Einschätzung handelt. Andere Anwälte oder Richter kämen möglicherweise je nach individueller Sachlage zu anderen Auffassungen. Und: Wer nicht zahlt und es darauf ankommen lassen will, ob Parkvision tatsächlich ihre Forderungen gerichtlich durchsetzen, der sollte vor seinem Gang zum Anwalt das Okay seiner Rechtsschutzversicherung einholen. „Ohne Rechtsschutz würde sich kein Anwalt darauf einlassen“, sagt Dirk Löber.

Kann Parkvision tatsächlich Vertragsstrafen verhängen? Zwar liege für jeden vernünftigen Betrachter auf der Hand, dass ein Supermarkt seinen Kunden für die Zeit des Einkaufs und nicht etwa der Allgemeinheit seinen Parkplatz anbiete, aber die individuellen Umstände vor Ort widersprächen dieser selbstverständlichen Annahme. Zum Einen befinden sich mehrere Eingänge zu Mehrfamilienhäusern am Einfahrtsbereich Schlachthausstraße. Dies erwecke bei den Auffahrenden den Eindruck, dass eben nicht alle Stellplätze dem Mix Markt zugehörig sind. Entscheidend sei zum Anderen, dass die AGB, auf die sich Parkvision beruft, einzig an der Zufahrt auf der Schützenstraße ausgehangen sind. „Ein expliziter Verweis auf den Bestand oder den Inhalt der AGB ist weder an der anderen Einfahrt noch am Eingang des Discounters vorzufinden.“

Geringe Schriftgröße und viel zu kleine Zeilenabstände

Ohne einen zusätzlichen Hinweis auf die AGB könne ein durchschnittlicher Nutzer hiervon nicht in zumutbarer Weise Kenntnis erlangen, wenn er nicht die entsprechende Einfahrt nehme. Aber selbst dann könne nicht von einer zumutbaren Kenntnisnahme ausgegangen werden. Denn die Anforderungen, mühelos lesbar zu sein, erfüllten die AGB durch ihre geringe Schriftgröße und die Zeilenabstände nicht. Der Umfang der aufgeführten Vertragsbedingungen erfordere einen nicht adäquaten Zeitaufwand im Rahmen eines Einkaufes die AGB vollständig zu lesen. Es sei schlicht nicht zumutbar, dass mehr Zeit aufgebracht werden müsse, das Schild zu lesen, als überhaupt die Dauer des Aufenthaltes für den Einkauf im Mix Markt betrage. „Wer schnell liest, der braucht zwischen vier und sechs Minuten. Und wenn ich mit dem Auto vor das Schild fahre, befinde ich mich bereits ein stückweit mit dem Auto auf dem Privatgelände“, sagt Dirk Löber.

Parkvision räume also keine ausreichende Kulanz ein, damit die angeblichen Vertragspartner überhaupt zur Kenntnisnahme der AGB in der Lage wären. „Und selbst wenn jemand das ganze Schild lesen würde, dann heißt das noch längst nicht, dass der Inhalt auch verstanden wird“, erklärt Löber. Selbst als Jurist sei es ad hoc nicht möglich, all das parat zu haben, auf was Parkvision sich in den AGB berufen. Die Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union (DSGVO) auf der sich die Firma da beziehe, sei so umfangreich, kompliziert und schwer zu durchblicken, dass da niemand wisse, wozu er da überhaupt mit dem Befahren des Parkplatzes sein Einverständnis geben würde (konkludentes Handeln).

All diese Faktoren ließen es überhaupt nicht zu, dass ein rechtswirksamer Vertrag zwischen den Autofahrern und Parkvision entstehen könne. Und folglich könne die Firma daher keine Vertragsstrafen geltend machen.

Vertragspartner kann nur der Fahrer des Wagens sein

Erst recht nicht sei der später angeschriebene Fahrzeughalter der Vertragspartner, denn der entsprechende Vertrag – wenn er überhaupt rechtswirksam zustande kommen würde – sei ausschließlich einer zwischen Parkvision und derjenigen Person, die am betreffenden Tag das Fahrzeug auf den Privatparkplatz gesteuert habe. Dass aber die Fahrzeughalter angeschrieben werden würden, liege daran, dass die Firma Parkvision diese Auskünfte anhand der erfassten Autokennzeichen beim Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg abfrage.

Vonseiten des Kraftfahrt-Bundesamts heißt es dazu: „Eine Vielzahl von Grundstückseigentümern haben privatrechtliche Unternehmen mit der professionellen Überwachung ihrer privaten Parkplatzflächen beauftragt. Die beauftragten Unternehmen übernehmen die Sicherstellung der Zahlung der Entgelte oder Überwachung der Parkdauer sowie erforderlichenfalls die Verfolgung von Rechtsansprüchen.“ Hierzu lägen dem Kraftfahrt-Bundesamt entsprechende Vollmachten von Eigentümern oder Pächtern vor. Um die Halterauskünfte auf Anfrage von Parkvision hin zu unterbinden, müsse also Mix Markt als Pächterin der Fläche dies einleiten. „Eine Unwirksamkeit der AGB berührt auch nicht die Berechtigung von Parkvision als Verfügungsberechtigten des Parkplatzes. Die Möglichkeit, verkehrswidrig abgestellte Fahrzeuge kostenpflichtig abschleppen zu lassen, besteht für die Firma weiterhin“, erklärt Rechtsanwalt Dirk Löber. Anders sehe es aber damit aus, dass Firma darauf pochen könne, dass der Fahrzeughalter den Fahrer benennen müsse – auch wenn in den Briefen von Parkvision auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs verwiesen wird, nachdem der Halter dazu verpflichtet sei.

Andere Verfahren - andere Urteile

„In allen anderen Urteilen hat der BGH nämlich genau anders entschieden. Um sich auf das in den Briefen zitierte Urteil zu stützen, müsste erst einmal geklärt sein, ob das im dortigen Fall vorliegende Verfahren auf andere überhaupt anwendbar ist“, erklärt Dirk Löber.

In anderer Sache wäre das Ganze allerdings weitaus klarer: Wenn der Mix Markt oder dessen Mutterkonzern einen Vertrag mit Parkvision über die Bewirtschaftung eingegangen ist, gelte das, was als Bedingungen für die Parkplatznutzung von Parkvision benannt werde. Das heißt: All das, was Marktleitung oder -mitarbeiter zum Thema Sonntagsparken oder Kurzparkern als Ausnahmeregelung kommuniziert haben, ist gegenstandslos. Zwar hätte Parkvision solche Ausnahmen als vollmachtsloses Vertreterverhandeln nachträglich genehmigen können, aber hat offenbar darauf verzichtet. Trotzdem: Ob überhaupt irgendein Vertragsverhältnis zwischen Parkenden und der Firma rechtswirksam ist, bezweifelt Jurist Dirk Löber stark.



Als „geradezu absurd“ beurteilt Löber auch den Umstand, dass Parkvision bei ihren Forderungen selbst Kassenbelege des Supermarkteinkaufs nicht mehr als Beleg zulässt, dass es sich bei manchen der Adressaten um tatsächliche Mix-Markt-Kunden handelt.