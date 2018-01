Befristete Stelle für Personalplanung

+ © Foto: Cedric Nougrigat Rund 240 Beschäftigte der Stadtverwaltung gehen in den nächsten zehn Jahren in den Ruhestand. © Foto: Cedric Nougrigat

Lüdenscheid - Rund 240 städtische Beschäftigte gehen laut Personalrat in den nächsten zehn Jahren in den Ruhestand. Das Gemeinderechnungsprüfungsamt (GPA) hatte in seinem Bericht darauf hingewiesen und vorgeschlagen, dies in einem Personalentwicklungsplan zu berücksichtigen.