Antrag eingereicht: Lüdenscheid soll Klimanotstand ausrufen

Was ist eigentlich aus der globalen Erwärmung geworden? Kann man wohl nicht so gut verkaufen. Dann doch lieben den WischiWaschi-Begriff Klimawandel. Regnet es - Klimawandel. Die Sonne scheint - Klimawandel. Schneit es - Klimawandel. Klimawandel - passt immer.

Auf der Welt werden derzeit hunderte Kohlekraftwerke gebaut.Aber Deutschland rettet die Welt ? Das einzige was geschieht : Das Land geht kaputt.Aber werden die Grünen erst merken wenn kein Geld mehr in der Staatskasse ist und die selber arbeiten müssen.Fragt sich dann aber nur wo.Gibt ja dann nichts mehr in Deutschland.Man sollte die Realität erkennen.Irgendwas einsparen was wo anders hundertfach ausgestoßen wird ? Wirtschaft muss man stärken nicht schwächen.Dieses ganze Klima Schwachsinn.Das Klima hat sich schon immer verändert.Erst wo man damit nun ordentlich Geld scheffeln kann wird es plötzlich so wichtig irgendwas " zu verändern " .

Erfindungen um Kraftstoff CO2 und NOX neutral zu machen werden gnadenlos niedergeschlagen.Verkauft den Leuten irgendeinen Müll den sie nicht brauchen vom dem Geld das sie nicht haben um Leute zu beeindrucken die sie nicht mögen.Die Menschen am besten immer an Krediten oder vergleichbaren binden das ewige laufen im Rad ;)