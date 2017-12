Ansturm auf kreative Vielfalt

Lüdenscheid - Ein Anziehungspunkt erster Güte war auch der 27. Weihnachtsmarkt der guten Taten, der am Samstag rund um die Erlöserkirche und in der oberen Wilhelmstraße ausgerichtet wurde.

In seiner Eröffnungsansprache würdigte Bürgermeister Dieter Dzewas das Engagement von Monika Schwanz und Antje Malycha, „ohne die dieser nichtkommerzielle Weihnachtsmarkt in diesem Jahr nicht zustande gekommen wäre“. Sie hatten nach Auflösung des Eine-Welt-Netzes Lüdenscheid die Organisation in die Hand genommen und 25 Initiativen, Vereine, Verbände und Einzelpersonen fürs Mitmachen gewinnen können.

Der Bürgermeister dankte auch allen Gruppen, die sich für gemeinnützige Zwecke eigener Wahl an ihren Ständen stark machten und bat darum, diese durch Einkäufe zu unterstützen. Bevor er seinen Bedarf an Plätzchen und Marmeladen deckte, dankte er den Blechbläsern des CVJM Lüdenscheid-West um Dr. Martin Türk dafür, dass sie auch diesmal die Eröffnung musikalisch umrahmten.

Im Namen der Interessengemeinschaft Weihnachtsmarkt der guten Taten richtete Antje Malycha ihren Dank an alle, die das bunte Leben und Treiben in diesem Jahr ermöglicht hatten. Besonders bedankte sie sich beim Bürgermeister, beim Stadtmarketing und der Bürgerstiftung der Sparkasse für alle Unterstützung. Pfarrerin Monika Deitenbeck-Goseberg rief mit ihrem geistlichen Wort dazu auf, „die Welt heller zu machen“ und durch Zeichen der Liebe Licht in „die Stadt des Lichts“ und in diese Welt zu bringen.

Von Weihnachtsmarktbesuchern kam manches Lob für das große Angebot an originellen, selbstgefertigten Sachen, für die Atmosphäre und die kreative Vielfalt. So gut wie alle Stände präsentierten Dinge, die man nicht überall kaufen kann: von der selbstgemachen Weihnachtskarte bis zum Kunsthandwerk aus Afrika.

Besonders begehrt war alles, was wärmte, ob Punsch oder Dampfnudeln. Lose, mit denen man Preise aller Art gewinnen konnte, wurden zugunsten eines Taubstummenheims in Rumänien verkauft, für das Huberta Leyh sich seit Jahren stark machte.

So wie die Stände im Freien erlebte auch das Gemeindezentrum der Erlöserkirche einen wahren Ansturm, Zeitweise war in der Cafeteriakaum noch ein freies Plätzchen zu finden. Gemeindemitarbeiter hatten die Bewirtung übernommen. Zwei Musikklassen des BGL, Kleine Streicher der Städtischen Musikschule, das Ensemble Streicher Plus der Gemeinde St. Petrus und Paulus, die „Nussknacker“ und der von Cornelia Fink geleitete Eltern-Schüler-Chor des GSG gestalteten das Rahmenprogramm, das mit viel Beifall aufgenommen wurde. Für Höhepunkte auf dem Außengelände sorgten Gesangssolisten vom GSG und die Band „Sounds of Centuries“.