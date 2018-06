Virtuelles Museum: Anschlussplan der Firma Selve an die Schmalspurbahn

Lüdenscheid - Eine funktionierende, gut ausgebaute Infrastruktur ist seit jeher eine der Grundlagen für den Erfolg eines Unternehmens. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts wurde das Eisenbahnnetz zum wichtigsten Vertriebsnetz für Waren – auch in der märkischen Region. Da kommt es nicht von ungefähr, dass sich die Unternehmer selbst für den Ausbau der Strecken engagiert haben. Unser neues Exponat im Virtuellen Museum ist ein Plan aus dem Jahr 1888, der den Anschluss der Firma Selve an die Bahnstrecke Werdohl-Augustenthal der Kreis Altenaer Schmalspurbahnen (KAE) vorsieht.

Unterzeichnet wurden diese Pläne unter anderem von Firmeninhaber Ernst Selve im Juni 1888, genehmigt wurden sie im August desselben Jahres. Wörtlich sind die Pläne betitelt mit „Project für ein Anschlussgeleise des zu Augustenthal gelegenen dem Herrn Selve gehörenden Werkes an die Strecke Werdohl-Augustenthal der Kreis Altenaer Schmalspurbahnen.“ Dabei handelte es sich offensichtlich um ein kurzes, auf den Plänen rot markiertes Verbindungsstück zwischen dem Werk und der im November 1887 in Betrieb genommenen Strecke zwischen Werdohl und Augustenthal.

Schon 1885 war in Augustenthal ein Bahnhofsgebäude gebaut worden. Die Bahnverbindung nach Augustenthal und das Gebäude werden unter anderem auch in der Firmenchronik erwähnt, die die Firma Selve zu ihrem 150-jährigen Bestehen erstellt hat. Das dokumentiert, wie wichtig der Bahnanschluss für das Unternehmen war. 1905 wurde die Strecke der KAE von Augustenthal bis Lüdenscheid verlängert, wo es seit 1904 eine Anbindung der KAE von der Weiche in Schafsbrücke aus an den Güterbahnhof der Staatsbahn am Wehberg gab. In Werdohl war die Anbindung an die Ruhr-Sieg-Strecke der Bahn gewährleistet.

Die Schmalspurbahnen waren aufgrund der topographischen Lage in den engen Tälern an Rahmede, Verse und Hälver, wo sich viele Unternehmen wegen der Wasserkraft angesiedelt hatten, die Lösung für den Güterverkehr, denn viele der heimischen Firmen belieferten schon damals die Märkte in ganz Deutschland und darüber hinaus.

Güterverkehr zwischen Lüdenscheid und Augustenthal bis 1967

Daher haben auch Privatleute und Gewerbetreibende den Bau der Schmalspurbahn maßgeblich mit vorangetrieben. Etwa die Hälfte des Aktienkapitals wurde von ihnen aufgebracht, die andere Hälfte vom preußischen Staat und der damaligen Landgemeinde Lüdenscheid, zu einem kleinen Teil auch von der Gemeinde Halver. Ziel war es, die vielfältige Kleineisenindustrie in den Flusstälern an das Hauptbahnnetz anzuschließen.

Ernst Selve hat den Ausbau selbst immer weiter vorangetrieben. So besagt die Chronik, dass er schon im Jahr 1900 die Verlängerung der Strecke von Augustenthal bis zum weiter Richtung Brüninghausen gelegenen Walzwerk plante und bereits Kostenvoranschläge eingeholt hatte. Letztlich wurde dieses Teilstück aber erst 1925 gebaut, und zwar 2,5 Kilometer lang bis zur Firma Plate in Brüninghausen. Die Strecke Lüdenscheid-Augustenthal beziehungsweise Brüninghausen wurde bis 1967 betrieben und damit als letzte der KAE-Verbindungen stillgelegt. Der Güterverkehr von Werdohl nach Augustenthal war bereits 1955 eingestellt worden, ebenso wie der Personenverkehr von Werdohl nach Lüdenscheid.

+ Der Plan sieht eine Verlängerung des Gleises vor. © Cedric Nougrigat

Das Streckennetz der im Volksmund auch „Schnurre“ genannten Kleinbahn hatte eine Gesamtlänge von 41 Kilometern. Bis zur Fusion mit der Kraftverkehr Mark-Sauerland GmbH bestand die KAE noch als Omnibus- und Speditionsbetrieb fort. 1976 ist die Firma dann erloschen. Das Unternehmen Ernst Selve war einer der letzten privaten Aktionäre – in der Firmenchronik ist für das Jahr 1972 notiert, dass die Firma weiter ihren Aktienanteil an der KAE behalte, um auch künftig am Aufsichtsrat teilnehmen zu können.

Bis heute in Familienbesitz

Die Firma Selve ist bis heute in Familienbesitz, in fünfter Generation, und hat ihren Sitz nach wie vor in Augustenthal. Am 18. März 1866 hatten Ernst Selve und sein Schwager Theodor Heller von der Witwe Peter Brüninghaus die neue Rolle und Walze Am Neuen Hammer gekauft, die 1831 in Betrieb genommen worden waren. Wie es die Firmenchronik erzählt, wurde das entsprechende Flurstück zwischen 1873 und 1875 in Augustenthal umbenannt, weil die Ehefrauen von Ernst Selve und Theodor Heller beide Auguste hießen. Die Frau von Ernst Selve war eine Schwester des ebenfalls bekannten und erfolgreichen Unternehmers Gustav Selve (Basse & Selve, Werdohl/Altena), also auch eine geborene Selve.

Über das ursprüngliche Unternehmen Selve und Heller in Augustenthal ist, auch laut Firmenchronik, wenig bekannt. 1875 wurde Ernst Selve (1843-1923) alleiniger Besitzer der Metallwarenfabrik, die nun den Namen Ernst Selve trug, und hat den Ausbau des Unternehmens und des Standortes stetig vorangetrieben. 1912 wurde sein Sohn Hermann (1872-1925) Teilhaber. In den 1970er-Jahren wurden erste Kunststoffbauteile gefertigt. Inzwischen ist die Selve GmbH & Co. KG unter anderem spezialisiert auf Rollladenbauteile sowie Antriebs- und Steuerungstechnik.