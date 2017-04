Nach Schüssen auf Polizeiwache: Keine Anklage wegen versuchten Mordes

Lüdenscheid - Zunächst drohte eine Anklage wegen versuchten Mordes. Nach den Schüssen mit einer Zwille auf zwei Fenster der Polizeiwache am 10. Januar muss sich ein 27-jähriger Lüdenscheider nun unter anderem „nur noch“ wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Die Staatsanwaltschaft hat dem Beschuldigten die Anklage jetzt zugestellt.

Am Tag nach der Festnahme des Mannes vor seiner Unterkunft an der Sedanstraße hat das Amtsgericht einen Unterbringungsbefehl erlassen. Wegen drogenbedingter psychischer Probleme war er für nicht haftfähig erklärt worden. Seitdem wartet der Mann im Zentrum für Forensische Psychiatrie in Lippstadt-Eickelborn auf den Fortgang des Verfahrens.

Das ist zwar noch nicht offiziell eröffnet, doch mit der Zustellung der Anklage auch an seinen Verteidiger, Rechtsanwalt Dirk Löber, rückt der Prozess nun in greifbare Nähe. Spätestens am 10. Juli müsste die Hauptverhandlung eröffnet werden, weil danach die maximal zulässigen sechs Monate zwischen Festnahme und Prozessauftakt verstrichen sind.

Für den Strafverteidiger steht die Frage nach der Schuld seines Mandanten nicht im Vordergrund. Ohnehin sind die Indizien gegen den 27-Jährigen, der drei kleinere Vorstrafen im Bundeszentralregister hat, erdrückend: Zeugen haben ihn noch am Tatabend wiedererkannt, Polizisten der Hagener Mordkommission fanden die Zwille und Stahlkugeln in seinem Zimmer. Zum Tatmotiv will sich der Verteidiger derzeit nicht äußern.

+ © Cedric Nougrigat Für Löber ist „in erster Linie zu klären, ob bei meinem Mandanten die Voraussetzungen für die Annahme einer verminderten Schuldfähigkeit oder gar einer Schuldunfähigkeit vorliegen“. Derzeit, so der Jurist im LN-Gespräch weiter, lägen ihm noch nicht alle erforderlichen medizinischen Unterlagen vor. Deshalb sei auch die Frage offen, ob er nach einem vorläufigen Gutachten der Lippstädter Psychiater ein weiteres Sachverständigengutachten einholen lassen müsse.

Klar scheint aber schon zu sein, dass die Hauptverhandlung gegen den Lüdenscheider als Sicherungsverfahren geführt werden wird, das mit einer dauerhaften Einweisung des Angeklagten in einer psychiatrischen Einrichtung enden könnte. Die Verhandlung wird vor der 6. großen Strafkammer geführt. Deren Vorsitzende Richterin Dr. Bettina Wendlandt hat nach LN-Informationen fünf Verhandlungstage anberaumt.

