Anordnung steht bevor: Tempo 30 auf bewohnten Ausweichstrecken soll kommen

Von: Olaf Moos

Symbolbild © Julian Stratenschulte/dpa

Der Unmut über den Umgang übergeordneter Behörden wie Straßen.NRW oder der Autobahn GmbH mit Vertretern der verkehrsgeplagten Stadt Lüdenscheid wächst – auch im Rathaus. Das offenbarte der Sachstandsbericht der städtischen Verkehrsplanerin Nina Niggemann-Schulte am Mittwochabend im Bau- und Verkehrsausschuss deutlich.

Lüdenscheid - Thema „No Trucks“-Schilder: Zwar hatte der Ausschuss im August auf Antrag der CDU-Fraktion einstimmig beschlossen, die großen gelben Tafeln nach dem Vorbild anderer Städte aufzustellen. Doch nach den Worten der Verkehrsplanerin lehnt die Bezirksregierung das Vorhaben nach wie vor ab, und auch die Polizei sehe dafür „keinen akuten Bedarf“.

In den Fraktionen löst das Empörung aus. CDU-Mann Michael Dregger: „Wir waren uns einig, man darf nicht so viel fragen. Einfach aufstellen – und fertig!“ SPD-Ratsherr Gordan Dudas schimpft: „Die übergeordneten Behörden blockieren uns, wo sie nur können!“ Susanne Mewes plädiert dafür, „No Trucks“-Schilder an neuralgischen Stellen zu platzieren – etwa an der Tunnelkreuzung, um Lkw-Fahrer daran zu hindern, vom Sauerfeld aus geradeaus auf die Weststraße zu fahren.



Thema Tempo 30 auf Ausweichstrecken: Die Stadt will das Tempolimit in der Nähe von Wohnbebauung – Lennestraße, Altenaer Straße, Im Grund oder Volmestraße – anordnen. Chefplaner Martin Bärwolf: „Das ist aber noch nicht mit allen Stellen abgestimmt.“ Die Anordnung soll laut Niggemann-Schulte Ende November in Kraft treten – „wenn’s gut läuft“.



Thema Baustellen: Zwar sind Maßnahmen wie auf der Heedfelder Landstraße oder im Rahmedetal oder die sogenannte Gradientenabsenkung unter den Eisenbahnbrücken im Volmetal aus Sicht der Behörden unabdingbar. Doch wie die Verkehrsplanerin sagt, passiere zu viel gleichzeitig. „Das ist definitiv nicht gut gelaufen. Aber da sind wir von Straßen.NRW und der Autobahn GmbH abhängig.“



Bauservice-Chef Dieter Rotter sprach im Ausschuss von „atmosphärischen Störungen“. Die Autobahn GmbH sehe alles „aus einem anderen Blickwinkel, ein bisschen globaler“. Doch nach den letzten Gesprächen laufe jetzt vieles „mehr auf einer Augenhöhe“.