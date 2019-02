"Lüsterklemme": Der Wettbewerb beginnt 

+ © Burk Ihr gehört der Aufschlag: Die Kabarettistin Anne Folger. © Burk

Lüdenscheid - Noch liegen an der Theaterkasse des Kulturhauses – und nicht nur dort – Karten für die Lüdenscheider Kleinkunsttage parat, die am Donnerstagabend in ihre erste Runde gehen. In der Garderobenhalle des Kulturhauses wetteifern insgesamt fünf Comedians um die Gunst des Publikums und die „Lüdenscheider Lüsterklemme“.