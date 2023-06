Interaktive Lesung mit Fritzi Bender

Lüdenscheider Leseratten gehen stempeln

Von: Björn Othlinghaus

Christopher Kraus, Anja Trenck und Dagmar Plümer präsentieren das Programm des Sommerleseclubs. © Othlinhaus

Wer in den Ferien zuhause bleibt, kann ab Dienstag, 20. Juni, am Sommerleseclub der Stadtbücherei teilnehmen. Büchereileiterin Dagmar Plümer sowie Anja Trenck und Christopher Kraus stellten das umfangreiche Programm vor.

Lüdenscheid - Mitmachen beim Sommerleseclub können Menschen jeden Alters ab drei Jahren – als Einzelperson oder in Gruppen von bis 5 Personen. Jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit, Stempel zu sammeln. Die gibt es dafür, Bücher zu lesen, Hörbücher zu hören sowie für die kostenlose Teilnahme an den zahlreichen Veranstaltungen und Workshops. In einem Logbuch, das alle Teilnehmer erhalten, werden nicht nur die Stempel gesammelt, sondern auch die Bücher und Hörbücher notiert, die gelesen und gehört wurden und welche Veranstaltungen oder Workshops besucht wurden.



Im Rahmen einer Logbuch-Kreativ-Werkstatt, die über den gesamten Zeitraum des Sommerleseclubs stattfindet, kann das Logbuch ganz individuell gestaltet und verschönert werden. „Wer mindestens drei Stempel gesammelt hat, erhält von uns eine Urkunde“, erklärt Anja Trenck.



Bei den Teams muss jeder Teilnehmer mindestens einen Stempel erhalten haben und die Gruppe dabei mindestens drei Stempel bekommen, damit’s eine Urkunde gibt. Wichtig ist, dass es sich bei der Urkunde auch um die Eintrittskarte für die Abschlussparty handelt, die am Freitag, 18. August, ab 17 Uhr in der Stadtbücherei stattfindet.



Bei der Abschlussveranstaltung werden dann erstmals 12 Oskars (bewusst mit „k“ geschrieben im Gegensatz zum Film-Oscar) unter den Teilnehmern mit Urkunde verliehen, und zwar für die meisten Stempel, die meisten besuchten Veranstaltungen, das schönste Logbuch, die beste Rezension, das schönste Einzelbild und die schönste erfundene Geschichte im Logbuch. Zum Sommerleseclub anmelden kann man sich ab dem 20. Juni in der Kinderbücherei. Zur Anmeldung als Sommerleseclub-Mitglied muss man unbedingt persönlich kommen. Die Anmeldungen zu den einzelnen Veranstaltungen können dann auch telefonisch erfolgen.



Interaktive Lesung mit Fritzi Bender

Im Rahmen des Club-Programms wird es eine interaktive Lesung mit Fritzi Bender geben. Die Autorin liest aus ihrem Buch „Balduin macht blau“. Fritzi Bender kombiniert Lesung mit Puppenspiel. Ein Workshop mit Alexandra Völker (Manga-Acryl) findet statt, ebenso das Spiel mit den Roboter-Bee-Bots, denen man Befehle per Tastendruck auf den Rücken geben kann. Geboten werden Greenscreen – das Foto mit dem Lieblingsbuch vor einem grünen Vorhang, Gaming und das beliebte Bilderbuchkino . Wer mag, kann sich in Batik versuchen oder auch am „Tüftelspaß mit Lego“ teilnehmen. Erst ein Modell mit Lego-Elementen bauen und es dann durch individuelle Programmierung zum Leben erwecken – es gibt wohl kaum etwas Spannenderes.



„Coding mit Awbie“ heißt ein weiteres Angebot: Awbie ist ein Monster und liebt Erdbeeren. Mit den richtigen Spielsteinen (Coding-Blöcken) kann man ihn mithilfe des iPads und echten Spielsteinen durch ein Land mit Wegen und Hindernissen steuern und ihm helfen, seine Lieblingsspeise zu finden.