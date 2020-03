Anmeldezahlen liegen vor - diese Schulen lehnen Schüler ab

Adolf-Reichwein-Gesamtschule und Freie christliche Realschule sehr beliebt

Lüdenscheid - Des einen Freud’, ist in diesen Tagen des anderen Leid: Auch in diesem Jahr erfreuen sich die Adolf-Reichwein-Gesamtschule sowie die Freie christliche Realschule so großer Beliebtheit bei den Neuanmeldungen, dass nicht alle Schüler aufgenommen werden können.