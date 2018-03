Anmeldetermin für Fun-Days und CVJM-Ferienjoker am 14. April

Lüdenscheid - Der Anmeldetermin für die Ferien-Fun-Days der Stadt Lüdenscheid und den CVJM-Ferienjoker in den Sommerferien ist am 14. April.

Sportlich, kreativ und abwechslungsreich geht es beim Sommerferienspaß von der Stadt (Ferien Fun Days) und des CVJM (Ferienjoker), zu. Das Ferienprogramm birgt Spiel, Spaß und Spannung für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 11 Jahren bei den Fun-Days und 6 bis 13 Jahren beim Joker.

Die Ferien-Fun-Days finden in der zweiten Hälfte der Sommerferien im Haus der Jugend statt. In der Zeit vom 13. bis 24. August stehen Bastelaktionen, Ausflüge, Workshops und Aktivitäten im Stadtgebiet auf dem Programm – angelehnt an das Thema „750 Jahre Lüdenscheid“.

Die Kinder werden in der Zeit von 7.30 bis 16 Uhr betreut (Ankunft zwischen 7.30 und 9.30 Uhr), im Preis von 80 Euro (Geschwisterkinder und Sozialpassinhaber 60 Euro) sind Frühstück, Mittagessen und Getränke enthalten.

Die Anmeldungen werden am Samstag, 14. April, um 15 Uhr im Haus der Jugend entgegen genommen.

Die 42 Kinder werden aufgeteilt in vier Gruppen das Programm erleben. Für Kinder der Ferien Fun Days wird außerdem eine Betreuung – allerdings ohne Programm – für Montag, 27. und Dienstag, 28. August angeboten.

Beim „Joker“ lautet das Thema in den ersten zwei Ferienwochen (16. bis 27. Juli) in der Zeit von 10 bis 16 Uhr „Wir sind Helden“.

Pro Standort – in den CVJM-Freizeitstätten Audreys, Rathmecke-Dickenberg, Mathildenstraße und Brügge – werden jeweils zwischen 45 und 80 Kinder angenommen.

Geplant sind verschiedene Aktivitäten wie Workshops oder Geländespiele, aber auch gemeinsame Aktionen aller Standorte, wie ein Ausflug in den Ketteler Hof oder ein Übernachtungscamp am Nattenberg.

Die Kosten belaufen sich auf 45 Euro (Geschwisterkinder jeweils 5 Euro ermäßigt). Getränke sind im Preis enthalten, die Mittagsverpflegung müssen sich die Kinder selber mitbringen.

Die Anmeldungen werden am Samstag, 14. April, ab 10 Uhr in den jeweiligen Einrichtungen entgegengenommen. Die Eltern werden gebeten, frühzeitig da zu sein.